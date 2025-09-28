Selena Gomez i Benny Blanco już po ślubie! Gwiazda pokazała pierwsze zdjęcia

27 września w Santa Barbara w Kalifornii, Selena Gomez i Benny Blanco wzięli ślub! Na oficjalnym Instagramie piosenkarki zobaczyć możemy pierwsze fotografie. Ogromną uwagę przyciągnęła suknia ślubna 33-letniej gwiazdy z jedwabiu ozdobionego haftem od Ralpha Laurena. Pan młody postawił z kolei na klasykę w postaci czarnego smokingu.

Zgodnie z doniesieniami mediów, na ślubie pojawiły się gwiazdy takie jak Taylor Swift, Paris Hilton i Ed Sheeran. Nie zabrakło również współtwórców serialu "Zbrodnie po sąsiedzku" - Martina Shorta i Steve'a Martina. Łącznie zaproszono około 170 osób! Goście po udanej imprezie nocować mogli w wynajętym na wyłączność luksusowym hotelu El Encanto, w którym cena za noc dla przyjezdnych zaczyna się od ok. 3,5 tys. dolarów.

Jak wyglądały początki relacji Seleny Gomez i Benny'ego Blanco?

Selena Gomez przeszła przez pasmo nieudanych relacji z m.in. Nickiem Jonasem, Taylorem Lautnerem, The Weekndem i Justinem Bieberem. Związek z tym ostatnim okazał się być najbardziej burzliwym. Artyści kilkukrotnie rozstawali się i zchodzili na przestrzeni lat. W 2014 r. para zrobiła sobie od siebie dłuższą przerwę. Powodem najpewniej były problemy Biebera z używkami oraz jego zbyt bliskie relacje z innymi gwiazdami. W 2017 r. ponownie widziano ich spędzających razem czas. Gwiazdy odnowiły relację, ale po roku znów mówili o sobie w czasie przeszłym, przyznając, że ich związek był toksyczny.

Po tym rozstaniu życie miłosne Seleny Gomez znacząco zwolniło. Artystka przez pięć lat była samotna i ciężko było jej się na nowo zakochać. Wszystko zmieniło się w 2023 roku, gdy poznała Benny'ego Blanco. Między muzykami niemal natychmiastowo zaiskrzyło. Gomez w rozmowie z "The Hollywood Reporter" podkreślała, że finalnie poczuła, że może być sobą i czuje się przy nim bezpiecznie: "To najbezpieczniejszy związek, w jakim byłam".

O zaręczynach informowali już pod koniec 2023 roku. Dziś ich miłość została sformalizowana, a piosenkarka na Instagramie opublikowała serię zdjęć z mężem z krótkim dopiskiem "9.27.25".

Rozwiń

W komentarzach znaleźć możemy zarówno fanów, jak i gwiazdy gratulujące parze młodej.

"Miłość dobrze na tobie wygląda" - napisała piosenkarka Camila Cabello.

"Gratulacje piękna dziewczyno. życzę wam obojgu całego życia szczęścia", "O mój Boże!! Urocze! Gratulacje!", "Napełnia to moje serce! życzę wam całego życia pełnego szczęścia" - czytamy pod postem.

Ten występ podzielił jurorów „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Niespodziewana wygrana Polsat