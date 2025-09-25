Ślub Seleny Gomez już za rogiem! Cena hotelu dla gości zwala z nóg

Ślub Seleny Gomez i Benny'ego Blanco odbędzie się już 27 września 2025 roku. Sama ceremonia przeprowadzona będzie w prywatnej posiadłości, której lokalizacja utrzymywana jest w tajemnicy. Nawet zaproszeni goście dopiero w drodze na miejsce dowiedzą się, gdzie zmierzają.

Ile kosztuje noc w hotelu dla gości na ślubie Seleny Gomez?

Tak huczne wesele wiąże się z potrzebą pomieszczenia gdzieś wszystkich bliskich i znajomych. Selena Gomez wynajęła w tym celu na wyłączność luksusowy, pięciogwiazdkowy hotel El Encanto. Jego wnętrze inspirowane jest hiszpańskim stylem, w pokojach znajdują się ogromne łóżka, kominki, prywatne tarasy i marmurowe łazienki z wielkimi wannami. Wszystko to z widokiem na Ocean Spokojny.

Para wynajęła cały hotel dla gości, co kosztować musiało krocie. Ceny dla przyjezdnych zaczynają się tam bowiem od 3500 dolarów za noc.

Kto pojawi się na weselu Seleny Gomez?

Na ślubie Seleny Gomez i Benny'ego Blanco oprócz rodziny pojawi się wiele gwiazd. Wśród zaproszonych znajdują się m.in. Taylor Swift oraz jej narzeczony Travis Kelce, Nicola Peltz Beckham oraz Ed Sheeran i Matty Matheson.

Piosenkarka zdradziła, że weselne menu dalekie będzie od tradycji. Nie zobaczymy tam wielkiego tortu, w zamian pojawi się malutki słodycz tylko dla niej oraz rodzinny deser w postaci ciastek z sosem z przepisu jej babci.

Głośne wesele poprzedzone było wieczorem panieńskim w Los Cabos, gdzie Gomez bawiła się z przyjaciółkami na jachcie. Benny z kolei imprezował w willi w Las Vegas, która kosztowała go blisko 25 tys. dolarów za noc.

Natalia Przybysz przed „To Kraków tworzy metamorfozy”: Czekam na to, co mnie czeka INTERIA.PL