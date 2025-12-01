"Niezmiennie zachwycający głos, sceniczna charyzma i setlista ponadczasowych hitów - tak zapowiada się letni wieczór z Sealem w sopockiej Operze Leśnej. Naturalna akustyka tego miejsca, otoczenie lasu i magiczna atmosfera sprawią, że będzie to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń przyszłego roku na Pomorzu" - mówi Mateusz Pawlicki z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Seala.

Występ odbędzie się 26 lipca 2026 roku w Operze Leśnej w Sopocie. Bilety trafią do sprzedaży 3 grudnia o godzinie 10:00.

Seal powraca do Polski na kolejny koncert

Brytyjski wokalista w ostatnim czasie chętnie odwiedza nasz kraj. W październiku 2024 r. porwał publiczność Atlas Areny w Łodzi, a 7 lipca zaśpiewał w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Wokalista sprzedał ponad 30 milionów albumów na całym świecie, zgromadził ponad miliard streamów i zdobył cztery nagrody Grammy, trzy BRIT Awards, dwie Ivor Novello Awards i jedną MTV VMA.

Ma na koncie także występy w filmach "Czas dla siebie" Johna Hamburga u boku Kevina Harta i Marka Wahlberga, a także w "Gwiazdorskim życiu", "The Passion" z Tylerem Perrym czy programach "America's Got Talent" i "The Masked Singer". Współpracował z takimi gwiazdami, jak Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend czy Gallant.

W swojej twórczości łączy różnorodne gatunki muzyczne - od soulu, przez pop, dance aż po rock i elektronikę, a także jazz. Pierwszym hitem, jaki wylansował, był energetyczny "Killer" z 1990 roku, który natychmiast zapoczątkował jego karierę.

W dorobku ma również takie przeboje, jak m.in. "Kiss from a Rose", "Crazy", "Love's Divine" czy "Fly Like an Eagle". "Seal to legenda, która wciąż inspiruje" - podkreślają organizatorzy.

