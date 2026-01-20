Muzyczną historię Phila Collinsa, znanego z grupy Genesis i imponującej kariery solowej, przypomina podcastowy cykl BBC Eras (dostępne są cztery odcinki). Do tej pory mogliśmy poznać w ten sposób opowieści o grupach Queen, The Beatles, ABBA oraz Stingu, Bobie Marleyu i Kylie Minogue.

Jako piąty odcinek pojawi się ekskluzywny wywiad z Philem Collinsem, który przeprowadziła Zoe Ball (premiera 26 stycznia). W mediach społecznościowych pojawiło się już ich wspólne zdjęcie.

Zbliżają się 75. urodziny Phila Collinsa. "Te piosenki to wehikuły czasu"

"Muzyka Phila Collinsa jest wpleciona w nasze życie, te piosenki to wehikuły czasu, pełne serca, dramatyzmu i radości. Jestem fanką zespołu Genesis od zawsze, odkąd odkryłam go jako młoda nastolatka, a ich koncert na Wembley w 1987 roku wciąż jest jednym z najlepszych wieczorów w moim życiu. Miałam szczęście rozmawiać z Philem kilka razy na przestrzeni lat, ale zanurzenie się w jego niezwykłej historii związanej z Eras i ponowne spotkanie z nim na tak wyjątkową, intymną rozmowę o muzyce, rodzinie i wszystkim, co pomiędzy, to absolutne marzenie. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy będą mogli go usłyszeć" - napisała Zoe Ball.

W rozmowie Phil Collins opowie o swojej karierze, która rozpoczęła się w 1970 r., gdy dołączył do grupy Genesis. Wygrał wówczas przesłuchanie na nowego perkusistę, odpowiadając wcześniej na ogłoszenie w prasie. W 1975 r. objął również funkcję wokalisty, gdy Peter Gabriel zdecydował się odejść z zespołu.

Równolegle z działalnością w brytyjskiej grupie Phil Collins działał także pod własnym nazwiskiem, debiutując w 1981 r. płytą "Face Value". Laureat Oscara, dwóch Złotych Globów i ośmiu statuetek Grammy od lat zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które sprawiły, że w 2022 r. zakończył karierę. Podczas pożegnalnej trasy Genesis "Last Domino?" (47 koncertów w latach 2021-2022) Collins siedział na fotelu na scenie, a za perkusją zasiadał jego syn, Nicolas Collins.

Schorowany Phil (problemy z kręgosłupem, plecami i nogami) w ostatnich latach porusza się o lasce, a częściej na wózku inwalidzkim, a od dłuższego czasu nie pojawia się publicznie. Pod koniec 2024 r. do sieci trafił dokumentalny film "Phil Collins: Drummer First" nakręcony przez Brandona Toewsa z kanału Drumeo. Zawierająca nakręcone w październiku 2022 r. wywiady z Philem i jego synem Nicolasem produkcja zebrała ponad 5,5 mln odsłon.

