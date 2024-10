Porównywany często do Joe Cockera, Rynkowski zdobył sympatię publiczności swoją charyzmą i niepowtarzalnym stylem. Jego piosenki nie tylko bawiły, ale też skłaniały do refleksji - były to zarówno utwory pełne emocji, jak i lekkie przeboje, które dodawały energii. Z czasem jednak, podobnie jak wielu artystów, Rynkowski zaczął ograniczać swoje występy, przygotowując się do spokojniejszego etapu życia.