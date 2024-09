Roxie Węgiel przeszła metamorfozę? Nikt się tego nie spodziewał!

Roxie Węgiel wraca do muzycznej pracy, przygotowując się do klubowej trasy koncertowej, która potrwa przez cały październik. Z tego powodu musiała zrezygnować z wrześniowej podróży poślubnej, przekładając ją na późniejsze miesiące.

"We wrześniu skupiamy się na przygotowaniach związanych z trasą koncertową, która zaczyna się w październiku. Roksana zaczyna próby taneczne i wokalne. Na pewno na scenie wykorzysta umiejętności, jakie zdobyła w 'Tańcu z gwiazdami', do tego na każdym koncercie będą pojawiać się inni goście [...] Roksana przygotowała dla fanów nowy singiel, którego premiera odbędzie się lada moment. Mogę zdradzić, że będzie to duet, ale tym razem z kobietą" - ujawnił Krzysztof Bieńko, zajmujący się PR-em gwiazdy, dla Faktu.