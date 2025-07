Romantyczny gest Justina Biebera stał się obiektem kpin internautów. "Czy to parodia?"

"That's my baby, she's iconic, iPhone case, lip gloss on it" - śpiewa Justin Bieber w utworze "Go Baby" z najnowszego albumu Swag. Wers miał być uroczym nawiązaniem do marki kosmetycznej Rhode, stworzonej przez Hailey Bieber. Zamiast tego, rozbawił fanów i uruchomił lawinę drwin.