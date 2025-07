Roksana Węgiel szczerze o swojej chorobie. "Świat się nie kończy przy diagnozie"

"Najważniejsza jest tak naprawdę insulina. Trzeba mieć świadomość tego, jak ją sobie podawać, jak to wszystko przeliczać, ale to jest trochę takie inne życie" - wyznała.

"Trzeba pamiętać, że świat się nie kończy przy takiej diagnozie i naprawdę są gorsze choroby, z gorszymi rzeczami muszą się ludzie borykać na co dzień, więc też nie róbmy tutaj z siebie ofiary losu. Nie jest to nic miłego, ale też bez przesady. Jest ok, tylko faktycznie trzeba mocno się pilnować i przestrzegać różnych obostrzeń" - podkreśliła.