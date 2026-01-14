Roksana Węgiel i Kevin Mglej odrzucili propozycję udziału w popularnym reality show. Zdradzili dlaczego

Choć młodzi małżonkowie są jedną z najczęściej komentowanych par polskiego show-biznesu, potrafią wyraźnie oddzielać życie zawodowe od prywatnego. Roksana Węgiel-Mglej i jej mąż Kevin, producent muzyczny i autor tekstów, regularnie otrzymują propozycje udziału w telewizyjnych programach, ale nie każdy projekt odpowiada ich obecnym możliwościom i priorytetom.

Para podkreśla, że choć oferta występu w programie typu "Azja Express" czy "Afryka Express" jest kusząca, obecnie nie mają odpowiednich warunków, by w pełni zaangażować się w tak wymagający format. Kevin Mglej w rozmowie z eska.pl przybliżył szczegóły ostatnich propozycji:

"Tak sobie wnioskowaliśmy o tym, co nam przedstawiono. Że będzie to i to, że opowie to i to. Na podstawie tego pasowała nam Królowa Przetrwania. Co roku dostajemy też wspólne propozycje. Ale wiadomo, nas trudno gdzieś razem wyciągnąć, do jakiegoś wspólnego projektu."

Roksana dodaje, że nie tylko czas, ale i intensywność pracy uniemożliwia obecnie udział w reality show: "Dużo pracujemy, dużo się dzieje, więc nawet byśmy nie mieli czasu, żeby się na tyle dni wyrwać."

Przyszłość Mglejów otwarta na nowe projekty

Choć teraz odmówili, Kevin zaznacza, że udział w tego typu produkcjach wcale nie jest wykluczony w przyszłości:

"Co roku dostajemy takie propozycje, ale nas trudno jest wyciągnąć gdzieś razem do jakiegoś wspólnego projektu, nie gramy tym. To jest taki format, który w przyszłości moglibyśmy zrobić, bo to też jest ciekawe, ale to nie jest ten moment na pewno."

Podkreśla również, że zależy im na profesjonalnym podejściu do każdego przedsięwzięcia:

"My też nie lubimy robić czegoś 'po łebkach', w biegu, pokręcić się, a potem prosić produkcję, żeby nas wyrzuciła z programu, bo spieszymy się do Polski. Póki nie mamy na to przestrzeni, nie podejmujemy się takich projektów."

Świadome decyzje w świecie mediów

Roksana Węgiel od lat nie boi się telewizyjnych wyzwań - w przeszłości dotarła do finału "Tańca z Gwiazdami" i regularnie pojawia się w śniadaniówkach. Jednak młodzi małżonkowie pokazują, że w świecie show-biznesu można zachować własne tempo i selekcjonować projekty tak, aby odpowiadały zarówno zawodowym ambicjom, jak i możliwościom czasowym.

