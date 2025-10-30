Jak donoszą zagraniczne media, Robert Pattison zarejestrował w Amerykańskim Stowarzyszeniu Kompozytorów, Autorów i Wydawców siedem solowych utworów, które mogą stanowić materiał na potencjalny album.

Ich tytuły to kolejno: "Bent Out That Midnight Day", "Best Friend", "Fascinate", "Fell Off", "Green Light", "Waiting On Me" oraz "Witness (You See Me)".

Przeszłość Roberta Pattisona z muzyką

Nie jest to pierwszy raz, gdy aktor zabiera się za muzykę. Przed laty wykonywał dwie piosenki, które znalazły się na soundtracku do "Zmierzchu". Mowa tu o utworach "Never Think" oraz "Let Me Sign", współtworzonych przez Marcusa Fostera.

W przypadku nowych utworów Foster i Pattison również wymienieni są jako współtwórcy. Na ten moment są to jedyne znane szczegóły. Nie ujawniono jeszcze daty wydania materiału, ani szczegółów dotyczących formy wydawnictwa.

Warto wspomnieć, że obecnie aktor zajmuje się promocją najnowszego filmu "Zgiń kochanie", gdzie pojawia się u boku Jennifer Lawrence. Premiera produkcji planowana jest na 14 listopada. Dodatkowo Pattison pracuje na planie nowego filmu Christophera Nolana "Odyseja", w którym wystąpią także Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Zendaya i Jon Bernthal. Materiał światło dzienne ujrzeć ma 17 lipca 2026 roku.

