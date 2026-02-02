"'Metro' - gdzieś między fikcją a rzeczywistością. Uliczni grajkowie, śpiewacy i tancerze wystawiają na podziemnych peronach metra spektakl dla pasażerów. Jego twórcą i animatorem jest Jan, dla którego metro jest domem, a underground - sposobem na życie. Spektakl budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyjnym teatrze. To opowieść o marzeniach i rozczarowaniach, o pasji i zdradzie, o młodzieńczych ideałach i władzy pieniądza, a przede wszystkim to historia romantycznej miłości" - czytamy w opisie najsłynniejszego polskiego musicalu.

Trasa z okazji 35-lecia premiery rozpoczęła się w Hali COS Torwar w Warszawie. Kolejne spektakle odbędą się w Bielsku-Białej (8 lutego, Hala Widowiskowa BBOSiR), Wrocławiu (21 marca, Hala Stulecia - dwa przedstawienia, godz. 15 i 19), Łodzi (25 kwietnia, Atlas Arena), Rzeszowie (31 maja, Hala Podpromie) i Lublinie (29 listopada, Hala Globus im. Tomasza Wójtowicza).

Robert Janowski na 35-lecie musicalu "Metro"

W Warszawie na scenie pojawił się m.in. Robert Janowski, który w pierwszej obsadzie w 1991 r. grał rolę Jana. Obecny trener "The Voice Senior" opublikował fragment jubileuszowego występu, dodając do tego wpis będący podsumowaniem 35-letniej historii musicalu.

"I nagle jakby czas się zatrzymał na tamtych chwilach. Emocje, wzruszenia, magia. I my. Trochę starsi, bardziej doświadczeni, ale w ten jeden wieczór tacy sami, jak wtedy. Zjednoczeni.

Patrzyłem dzisiaj na młodych kolegów i koleżanki. Kolejne pokolenie 'ludzi metra'. Fantastyczni Artyści. Pasjonaci. Lećcie wysoko. Najwyżej jak się da" - napisał Robert Janowski, który podziękował współtwórcy "Metra" Januszowi Józefowiczowi.

Przypomnijmy, że twórcami "Metra" są Janusz Józefowicz (scenariusz, choreografia i reżyseria), Janusz Stokłosa (muzyka) oraz siostry Agata i Maryna Miklaszewskie (libretto i teksty piosenek).

Dla wielu wykonawców ten musical był początkiem artystycznej drogi. To w nim pierwsze kroki na scenie stawiali m.in. Monika Ambroziak, Katarzyna Skrzynecka, Michał Milowicz, Krzysztof Adamski, Natasza Urbańska, Dariusz Kordek, Ewelina Flinta, Katarzyna Groniec.

W obecnej obsadzie znajdują się m.in. Natasza Urbańska, Janusz Józefowicz, ich córka Kalina Józefowicz, Jakub Józefowicz (syn Janusza), Mariusz Czajka, Artur Chamski, Jerzy Grzechnik, Magda Dąbkowska, Katarzyna Granecka, Natalia Srokocz i inni.

Musical "Metro" obejrzały ponad dwa miliony widzów, a od 1991 r. odbyło się ponad 2600 spektakli.

"Nie spodziewałem się, że to odniesie tak wielki sukces. Producent - pan Wiktor Kubiak - nie miał co do tego wątpliwości, ale my nie tworzyliśmy 'Metra' z taką myślą. Nikt nie mógł wiedzieć, że ten spektakl trafi w taką niszę" - mówił w rozmowie z PAP Janusz Stokłosa.

