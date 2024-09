W sieci od dłuższego czasu krążą plotki, jakoby niedługo miał ukazać się nowy album Robbiego Williamsa. Wokalista, który zasłynął dzięki boysbandowi Take That, ujawnił, że ma gotowy materiał na nowy krążek, jednak nie zamierza wydawać go w najbliższej przyszłości. Powodem takiej decyzji jest jego inny projekt - to on blokuje premierę płyty.