Choć swój ostatni album Rihanna wydała w 2016 roku, nadzieje na jej kolejny ruch w muzyce nie gasną. "ANTI", bo tak właśnie artystka zatytułowała krążek, jest po dziś dzień uznawany za jeden z lepszych albumów w karierze piosenkarki. Uważają tak nie tylko fani Rihanny, ale i ona sama - w wywiadach wielokrotnie podkreślała, że następca "ANTI" musi zostać skrupulatnie dopracowany, aby mógł dorównać poprzednikowi. "Work", "Kiss It Better", "Love on the Brain" i "Needed Me" to tylko kilka kawałków z ósmej płyty wokalistki, które na stałe zapisały się jako kultowe w dyskografii barbadoskiej artystki.