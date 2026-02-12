Ralph Kaminski powraca z nową płytą. Co już wiemy?

Kolejny album Ralpha Kaminskiego powstał jako muzyczna opowieść o samotności, przemijaniu i potrzebie bliskości. Artysta nie ucieka od tematów złamanego serca czy straty, ale podkreśla, że pod warstwą melancholii kryje się także nadzieja na lepsze jutro. "Góra" ma być zapisem emocji, które towarzyszyły mu przez ostatnie dziesięć lat kariery.

Brzmieniowo Kaminski wraca do swoich korzeni. W nowych kompozycjach wyraźnie słychać akustyczne pianino i orkiestrę smyczkową, które dopełniają elementy folkowe i gitarowe. Całość wzbogacają chóralne partie wokalne oraz dźwięki waltorni, nadające utworom niemal filmowego charakteru.

Dziesięć utworów, jedna spójna historia

Na albumie znajdzie się łącznie dziesięć piosenek. Słuchacze mieli już okazję poznać kilka z nich, w tym utwór tytułowy oraz poruszającą "Anię", która miała premierę 10 lutego. Piosenka powstała jako hołd dla nauczycielki śpiewu artysty, Anny Domżalskiej, i stanowi osobistą refleksję nad doświadczeniem straty oraz żałoby. To jeden z najbardziej intymnych momentów na płycie, dobrze oddający jej emocjonalny ton.

Kaminski ze specjalnym gestem dla fanów

Premierze albumu towarzyszy przedsprzedaż, w ramach której każdy zamówiony egzemplarz zostanie podpisany przez artystę. Kaminski poinformował o tym w mediach społecznościowych, pisząc: "Mój czwarty autorski album pt. 'Góra' ukaże się 20 marca! Każdy egzemplarz zamówiony w przedsprzedaży zostanie przeze mnie podpisany".

Kameralna trasa po widowiskowym sukcesie

Nowe wydawnictwo Ralph Kaminski promuje od połowy grudnia podczas bardziej intymnej trasy koncertowej. Za nim są już występy w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Katowice i Poznań. Przed artystą jeszcze koncert w Gdańsku zaplanowany na 27 lutego oraz finałowy występ w Toruniu 1 marca. To wyraźna zmiana klimatu po spektakularnym projekcie "Bal u Rafała", który był jednym z najgłośniejszych wydarzeń koncertowych ostatnich lat.

