Od wydanego w 2022 r. albumu "Bal u Rafała" minęło już kilka lat. Choć Ralph Kaminski nie próżnował, biorąc udział w różnego rodzaju projektach i muzycznych kolaboracjach, fani zdążyli zatęsknić za jego solowymi nowościami. Niespodziewanie artysta zaskoczył słuchaczy nowym singlem, który ujrzał światło dzienne 30 września. Piosenka "Góra" otwiera zupełnie nowy rozdział w karierze wokalisty.

Po premierze "Balu u Rafała" artysta zagrał kilka tras koncertowych, w ramach których promował swoje wydawnictwo, a następnie zapowiedział przerwę. Okazało się jednak, że nie potrafi całkowicie odciąć się od muzyki i świata show-biznesu. W międzyczasie nagrał m.in. duety z Dawidem Grzelakiem (zatytułowany "Spojrzenia") oraz Melą Koteluk ("Zobaczyć Ciebie"), utwór "Zima", który znalazł się w ścieżce dźwiękowej uznanej ekranizacji "Chłopi", piosenkę "Miłość!" promującą film "Trzy miłości", a nawet dołączył do składu Orkiestry Męskiego Grania 2025, wraz z którą nagrał hymn "To bardzo ziemskie" i koncertował po całej Polsce.

Ralph Kaminski prezentuje singiel po dłuższej przerwie. Jak brzmi "Góra"?

Teraz muzyk prezentuje nowy utwór, w którym sięgnął po znaną sobie tematykę miłości oraz smutku. Tekst "Góry" napisany został w całości przez Kaminskiego i opowiada o trudnych emocjach targających sercem, tęsknocie, męskości, płaczu i samotności. Artysta jest również autorem melodii, w której zaskoczył sięgnięciem po tradycyjną muzykę ludową. W kompozycji możemy usłyszeć m.in. góralski chór, do którego dołączyli Sebastian Karpiel-Bułecka, Bartłomiej Kudasik i Wojciech Topa (znani Polakom ze swojej działalności w zespole Zakopower).

Wraz z piosenką ukazał się klip, który wyreżyserował sam Ralph. Jest on także autorem scenariusza oraz jednym z występujących. W teledysku nie brakuje gości specjalnych - m.in. Anny Dymnej czy tancerza Mikołaja Czyżowskiego. Czarno-białe wideo jest niezwykle klimatyczne, a jego głównym bohaterem jest płaczący Kaminski. Pojawia się w nim także sztuczny śnieg, więdnący słonecznik, retro telefon stacjonarny, tradycyjne ludowe stroje, płonąca makieta tęczy, a także głowa z kostiumu psa, znana z wcześniejszych projektów wokalisty.

Fani są zachwyceni nowym wcieleniem Ralpha Kaminskiego. "Jestem absolutnie rozwalona"

"Otwieram kolejny rozdział. Mój najnowszy singiel oraz teledysk jest już dostępny wszędzie! R." - czytamy na Instagramie Ralpha Kaminskiego. Po premierze nowego singla artystę zalała fala komentarzy od stęsknionych fanów. Wielu słuchaczy wyraziło ogromne wzruszenie i stwierdziło, że jest to najlepsza piosenka tego roku.

"To jest najlepszy dzień tego roku! Przepiękny utwór, wzrusz totalny", "Jestem absolutnie rozwalona, to jest tak piękne. Dziękuję, że jesteś i że tworzysz. Warto było tyle czekać", "Jestem totalnie rozwalona utworem. Jak ja tęskniłam za tymi emocjami", "Ralph, piano, skrzypki. Uwielbiam", "Mocne otwarcie, jak na nowy rozdział... Oj, mocne...", "Popłakałam się! Cudowny utwór, łapiący za serducho", "Ruszam w tę nową podróż z Tobą, z ciekawością...", "Chyba nie przestanę dzisiaj płakać. Teledysk to już jakaś przesada" - czytamy w mediach społecznościowych.

