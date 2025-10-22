Rafał Brzozowski ukończył nietypowy kierunek studiów. "Nauczyły mnie samodzielności"

Mało kto wie, że Rafał Brzozowski z wykształcenia jest nauczycielem wychowania fizycznego. Zanim rozpoczął karierę muzyczną, studiował na warszawskim AWF-ie, gdzie - jak sam wspomina - nauczył się życia na własną rękę.

"Studia dzienne uczą samodzielności, zwłaszcza kiedy student przeprowadza się na stancję lub do akademika. Zaczyna samodzielne życie, poznaje nowych ludzi, zawiera przyjaźnie, które trwają potem latami. To wspaniały okres w życiu młodych ludzi. Tak właśnie wspominam swoje studia na warszawskim AWF-ie. Do dziś mam wielki sentyment do tych czasów, kiedy z wielkim optymizmem, ciekawością świata szedłem przez życie" - powiedział artysta w rozmowie z Plotek.pl.

Brzozowski przyznaje, że okres studiów był dla niego przełomowy - nie tylko z powodu nauki, ale i doświadczeń, które ukształtowały jego podejście do pracy i życia. "Pierwsza praca, myślenie o przyszłości, szukanie drogi życiowej i studenckie życie" - dodał.

Od nauczyciela WF-u do sceny i telewizji

Po ukończeniu studiów Rafał Brzozowski nie zdecydował się na karierę w wyuczonym zawodzie. Zamiast pracy w szkole wybrał muzykę. Popularność przyniósł mu przebój "Tak blisko", a później - liczne telewizyjne projekty, w tym prowadzenie festiwali, koncertów sylwestrowych i programów rozrywkowych.

Mimo zmiany zawodowej ścieżki, wokalista nie żałuje decyzji o wyborze AWF-u. Jak podkreśla, zdobyte wykształcenie i doświadczenie pomogły mu odnaleźć się w świecie mediów.

"Nauczyły mnie samodzielności i patrzenia na świat przez pryzmat chwytania okazji do rozwoju" - stwierdził Brzozowski w rozmowie z Plotkiem.

Przesłanie dla studentów: "Gaudeamus igitur dla wszystkich!"

Dziś, z perspektywy czasu, Rafał Brzozowski chętnie wspomina akademickie lata i z sentymentem odnosi się do wszystkich, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze studiami.

"Wszystkim studentom życzę pięknych znajomości, które zostaną na lata i radości ze zdobywania wiedzy. Niech to będzie wspaniały czas w ich życiu. A dyplom to wielka radość i uwieńczenie procesu nauczania od pierwszej klasy szkoły podstawowej do tego momentu! Gaudeamus igitur /Radujmy się więc (przyp. red.) dla wszystkich" - podsumował artysta.

Od sportu do show-biznesu - kariera pełna zwrotów

Rafał Brzozowski udowadnia, że nawet najbardziej nieoczywista ścieżka edukacyjna może prowadzić do sukcesu w zupełnie innej dziedzinie. Jego droga z sali gimnastycznej na estradę pokazuje, że pasja i konsekwencja w działaniu mogą być równie ważne jak formalne wykształcenie.

W świecie polskiej rozrywki, gdzie wielu artystów nie może pochwalić się dyplomem, Brzozowski stanowi przykład połączenia ambicji, dyscypliny i odwagi w realizowaniu marzeń - niezależnie od tego, jak bardzo odbiegają od pierwotnych planów.

Baron i Tomson w "The Voice of Poland": To będzie trenerska porażka TVP