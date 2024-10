W sieci pojawiły się spekulacje, jakoby w ostatnim czasie prace nad nowym domem Michała Wiśniewskiego tak zwolniły, że plac budowy świeci pustkami. Na miejscu przebywa podobno tylko kilku budowniczych. Sam artysta rzekomo mierzy się z problemami finansowymi, które uniemożliwiają mu szybkie kontynuowanie rozpoczętych działań. "Ma jakieś problemy, chyba chodzi o brak sponsorów. Widziałem go na budowie, ale on się nie bawił w rozliczenia z podwykonawcami, miał do tego upoważnioną osobę. Ja odszedłem, bo byłem od fundamentów, słupów, żelbetu, teraz już chodzi o wykończeniówkę. To domena inwestora, mnie nie kręcą takie wyszukane gusta" - przekazał jakiś czas temu informator ShowNews.