Premiera płyty Taylor Swift nie tylko w streamingu, ale też w kinie! Co przygotowała amerykańska supergwiazda?

Już 3 października odbędzie się premiera dwunastego krążka w karierze Taylor Swift. Wydanie "The Life of a Showgirl" będzie hucznie świętowane - amerykańska supergwiazda zaprasza fanów do kin! Na dużym ekranie pokaże najnowszy teledysk, a także dokument o kulisach pisania i nagrywania całego materiału. Polacy również będą mieli okazję uczestniczyć w premierze! Przedstawiamy szczegóły seansów w naszym kraju.

Taylor Swift zaprasza do kin na premierę nowego albumu
Gilbert FloresGetty Images

Niespełna półtora roku po premierze "The Tortured Poets Department" Taylor Swift szykuje się do wydania kolejnego albumu w swojej karierze. Nowa płyta zatytułowana została "The Life of a Showgirl", a przy nagrywaniu jej artystka wróciła do współpracy z producentem Maxem Martinem (z którym ostatnio miała okazję tworzyć przy okazji "Reputation" w 2017 r.).

Nadchodzący materiał ma opowiadać o emocjach i doświadczeniach, które amerykańska gwiazda zbierała w trakcie widowiskowej trasy koncertowej "The Eras Tour". Tournee odwiedziło niemalże wszystkie zakątki świata i zmusiło Swift do wielu wyrzeczeń. Krążek pokaże prawdziwe kulisy bycia "showgirl" - zarówno szczęśliwe chwile spotkań z fanami, jak i trudne momenty życia w blasku reflektorów.

Taylor Swift zaprasza do kin na wyjątkową premierę! Pokaże kulisy powstawania "The Life of a Showgirl"

Premiera "The Life of a Showgirl" zapowiedziana została na 3 października 2025 r. Wówczas nie tylko nowe piosenki trafią na platformy streamingowe, a płyty CD i winylowe do sprzedaży, lecz także odbędzie się specjalne, kinowe wydarzenie. Amerykańska ikona popu zaprasza fanów na pierwszą emisję teledysku do singla "The Fate of Ophelia", a także na seans, podczas którego słuchacze obejrzą kulisy powstawania krążka oraz nigdy niepublikowane osobiste przemyślenia Taylor o kompozycjach z nowego albumu.

"The Official Release Party of a Showgirl" zawita do kin w dzień premiery albumu, a seanse będzie można oglądać przez trzy kolejne dni - do 5 października. Taylor Swift nie zapomniała o polskich fanach i ich również zaprosiła na huczne wydarzenie. Produkcja pokazywana będzie w sieciach kin Cinema City oraz Multikino na terenie całej Polski. Bilety na seanse już są w sprzedaży.

