Niespełna półtora roku po premierze "The Tortured Poets Department" Taylor Swift szykuje się do wydania kolejnego albumu w swojej karierze. Nowa płyta zatytułowana została "The Life of a Showgirl", a przy nagrywaniu jej artystka wróciła do współpracy z producentem Maxem Martinem (z którym ostatnio miała okazję tworzyć przy okazji "Reputation" w 2017 r.).

Nadchodzący materiał ma opowiadać o emocjach i doświadczeniach, które amerykańska gwiazda zbierała w trakcie widowiskowej trasy koncertowej "The Eras Tour". Tournee odwiedziło niemalże wszystkie zakątki świata i zmusiło Swift do wielu wyrzeczeń. Krążek pokaże prawdziwe kulisy bycia "showgirl" - zarówno szczęśliwe chwile spotkań z fanami, jak i trudne momenty życia w blasku reflektorów.

Taylor Swift zaprasza do kin na wyjątkową premierę! Pokaże kulisy powstawania "The Life of a Showgirl"

Premiera "The Life of a Showgirl" zapowiedziana została na 3 października 2025 r. Wówczas nie tylko nowe piosenki trafią na platformy streamingowe, a płyty CD i winylowe do sprzedaży, lecz także odbędzie się specjalne, kinowe wydarzenie. Amerykańska ikona popu zaprasza fanów na pierwszą emisję teledysku do singla "The Fate of Ophelia", a także na seans, podczas którego słuchacze obejrzą kulisy powstawania krążka oraz nigdy niepublikowane osobiste przemyślenia Taylor o kompozycjach z nowego albumu.

"The Official Release Party of a Showgirl" zawita do kin w dzień premiery albumu, a seanse będzie można oglądać przez trzy kolejne dni - do 5 października. Taylor Swift nie zapomniała o polskich fanach i ich również zaprosiła na huczne wydarzenie. Produkcja pokazywana będzie w sieciach kin Cinema City oraz Multikino na terenie całej Polski. Bilety na seanse już są w sprzedaży.

