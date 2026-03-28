Stefani Germanotta (wł. Stefani Joanne Angelina Germanotta) urodziła się 28 marca 1986 roku w szpitalu Lenox Hill w Nowym Jorku. Jest najstarszą córką Josepha "Joe" i Cynthii (z domu Bissett) Germanotty. Artystka jest głównie pochodzenia włoskiego, z domieszką niemieckich, szkockich, angielskich i francuskich korzeni ze strony matki. Ma młodszą siostrę Natali. Peudonimu scenicznego Lady Gaga zaczęła używać w 2007 roku, kiedy kreowała sobie w głowie personę, którą chce się na zawsze stać.

Lady Gaga stała się legendą za życia. Nie sposób policzyć wszystkich jej przebojów

Droga do osiągnięcia sławy nie była dla Lady Gadi usłana różami. Artystka musiała walczyć o swoją sztukę, często nierozumianą przez publiczność i wytwórnie, jednak nigdy nie opuściła swojej wizji, którą była warholowska idea sławy. Właśnie na tej kanwie stworzyła swój debiutancki album - "The Fame", który wypromował takie hity jak "Just Dance", "Poker Face" czy chociażby "Paparazzi". Następny krążek, a właściwie reedycja debiutu, będąca jednocześnie odrębnym projektem, "The Fame Monster", dała wokalistce możliwość ruszenia w jeszcze większą trasę koncertową. Na "The Monster Ball Tour" wybrzmiewały między innymi "Bad Romance", "Alejandro" czy kultowy już dzisiaj "Telephone", nagrany we współpracy z Beyoncé.

Lady Gaga już od początków swojej kariery wspierała osoby LGBTQ+, a nawet inspirowała się nimi w swojej twórczości, współpracowała z mniejszościami, a nawet publicznie zaliczyła się do ich grona. Fani artystki zawsze mogli liczyć na wsparcie piosenkarki, która swoją muzyką dodawała im otuchy oraz sił w walce o swoje prawa i marzenia. Jednym z nieoficjalnych hymnów osób homoseksualnych jest utwór "Born This Way", pochodzący z drugiego albumu Gagi o tym samym tytule.

"Jestem piękna na swój sposób / Ponieważ Bóg nie popełnia błędów / Jestem na właściwej drodze, kochanie / Taka się urodziłam" - śpiewa Lady Gaga w piosence, która na przestrzeni lat zyskała wydźwięk wsparcia i utożsamienia się z osobami LGBTQ+.

"Jestem córką odmienności, czuję zobowiązanie moralne, by uczynić ze świata lepsze miejsce. Tymczasem dla niektórych krajów prawa gejów wciąż nie są priorytetem. Wiele rządów odmawia swoim obywatelom przysługujących im praw" - przyznała w 2011 roku artystka na paradzie w Rzymie, gdzie oskarżyła państwo polskie o nierespektowanie praw mniejszości seksualnych.

Niedawno informowaliśmy, iż ramach programu "Kindness in Community Fund" Born This Way Foundation, czyli fundacja prowadzona przez Lady Gagę i jej mamę Cynthię Germanottę, rozdysponowała 5 milionów dolarów pomiędzy 55 organizacji z 11 krajów świata. W gronie beneficjentów znalazły się również polskie akcenty - Fundacja GrowSPACE oraz Fundacja Warsaw House. Obie od lat pracują z młodzieżą narażoną na wykluczenie społeczne i kryzysy psychiczne.

GrowSPACE działa od 2020 roku, koncentrując się na dzieciach i młodzieży, w szczególności osobach LGBTQ+, młodych doświadczających przemocy, cyberprzemocy i samotności. Zdrowie psychiczne jest jednym z filarów ich działalności.

Fundacja Warsaw House skupia się na ochronie młodzieży LGBTQ+ przed bezdomnością oraz wykluczeniem ekonomicznym i społecznym. Organizacja zapewnia wsparcie psychologiczne, pomoc socjalną i narzędzia umożliwiające młodym osobom samodzielne życie, jednocześnie działając na rzecz przestrzegania praw człowieka.

Lady Gaga nie boi się eksperymentować. Żaden gatunek wokalistce nie straszny

Gaga eksperymentowała z gatunkiem EDM na krążku "ARTPOP", romansowała z jazzem w duecie Tonym Bennetem przy "Cheek To Cheek" oraz "Love For Sale", zasmakowała sznytu country przy "Joanne", aby kolejno powrócić do celebrowania bólu na tanecznej płycie "Chromatica", maczała palce nawet w rocku i bluesie. Nagrała również soundtracki do filmów, w którym sama wystąpiła - "A Star Is Born" i "Joker: Folie à Deux", dorzuciła nawet odrębny projekt "Harlequin", który opakowała wyjątkową warstwą wizualną.

Jej najnowszy album, zatytułowany "MAYHEM", stał się globalną sensacją i przypomniał masowym odbiorcom o kunszcie artystycznym piosenkarki - to właśnie "Abracadabra" i "Die With A Smile" stały się utworami, które najczęściej wybrzmiewały w ostatnim czasie w polskich rozgłośniach radiowych.

Twój, Dawid szykuje się do wydania debiutanckiej płyty. Po drodze występ w "Mam talent", na Next Feście i dużo więcej INTERIA.PL INTERIA.PL

Lady Gaga zaręczynach: "Lubię, w jaki sposób to zrobił"

Narzeczonym Lady Gagi, od 2024 roku, jest Michael Polansky (para zaczęła spotykać się w 2020 roku). Partner piosenkarki jest przedsiębiorcą i technologicznym inwestorem, jednak pomaga ukochanej również w sferze muzycznej - zaangażował się między innymi w pisanie krążka "MAYHEM" i wygląda na to, że para wzajemnie się inspiruje.

"Pojechaliśmy razem na wycieczkę. Wspinaliśmy się po skałach, co robiliśmy już wcześniej, więc znowu bardzo dobrze się bawiliśmy" - zdradziła Gaga w talk show Jimmiego Kimmela w 2024 roku. Na pytanie, czy Polansky oświadczył się na samym szczycie, piosenkarka zaprzeczyła. "Wspięliśmy się, podziwialiśmy widoki, zrobiliśmy zdjęcia i zeszliśmy na dół. Zaczęliśmy wracać do mieszkania, po czym zapytał, oczywiście w swoim stylu, czy może mi zadać pytanie" - dodała. Żartobliwie skomentowała pytanie narzeczonego, czy ten może się w ogóle oświadczyć, po czym przyjęła pierścionek.

Prowadzący program zdziwił się, że Polansky nie poprosił o rękę na samym szczycie góry. "Czy z nim jest wszystko w porządku?" - zapytał, na co dostał odpowiedź, iż sposób oświadczyn był bardzo w jego stylu, a sama Lady Gaga przyznała, że był to uroczy moment. "Nawet nie ukląkł na jedno kolano, co jest dla mnie w porządku, bo jestem nowoczesną kobietą. Michael jest nieprzewidywalny" - odparła gwiazda.

„Twoja twarz brzmi znajomo”: Magda Kumorek jako Lady Gaga Polsat Polsat