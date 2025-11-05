Kayah to niekwestionowana ikona polskiej estrady, która swoją karierę rozpoczęła blisko cztery dekady temu. Wylansowała przeboje takie jak "Prawy do lewego", "Testosteron" oraz "Śpij kochanie śpij", a na jej muzyce wychowywały się całe pokolenia Polaków. Albumy takie jak "Kamień" czy "Kayah i Bregović" na stałe zapisały się w historii popkultury, przynosząc artystce uznanie krytyków oraz publiczności.

Od lat nie tylko twórczość muzyczna, lecz także życie prywatne piosenkarki wzbudza ogromne zainteresowanie fanów. Choć Kayah obecnie pozostaje singielką, ma za sobą kilka poważnych relacji. W latach 90. wybrankiem jej serca był Bogdan Kowalewski - basista, znany m.in. z występów z zespołami Breakout czy Maanam. Związek ten nie przetrwał jednak próby czasu, a niedługo później artystka poznała Rinke Rooyensa - holendersko-polskiego producenta, reżysera i scenarzystę programów telewizyjnych.

Historia miłości Kayah i Rinke Rooyensa. Poznali się na planie programu telewizyjnego

Kayah i Rinke Rooyens poznali się w trakcie nagrywania programu "To było grane". Na planie od razu między nimi zaiskrzyło, a po kilku miesiącach para zdecydowała się wziąć ślub. Uroczystość odbyła się 5 sierpnia 1998 r. Pod koniec tego samego roku - 1 grudnia - na świat przyszedł ich syn, Roch.

W 1999 r. zakochani otrzymali nagrodę przyznawaną w plebiscycie czytelników miesięcznika "Pani" - Srebrne Jabłko. Wyróżnienie przypadało tym, którzy uznani zostali za "najwspanialszą polską parę". Niestety, trzy lata później Kayah i Rinke byli już w separacji, a w 2010 r. doszło do ostatecznego rozwodu.

Kayah i Rinke Rooyens w 2010 r. Tricolors East News

Po rozstaniu artystka spotykała się jeszcze m.in. z Sebastianem Karpielem-Bułecką, senegalskim muzykiem Pako Sarrem czy byłym prezesem GPW Jarosławem Grzywińskim. Żaden z partnerów nie okazał się jednak być tym jedynym.

Choć doszło do rozwodu, para wychowywała syna w zgodzie. Jak wygląda obecnie 26-letni Roch?

Chociaż Kayah rozstała się z Rinke wiele lat temu, do dziś utrzymują przyjacielskie relacje, co dobrze wpłynęło na wychowanie ich wspólnego syna, Rocha. Starali się, aby koniec ich związku nie wpłynął negatywnie na kontakty rodzinne. Kayah była nawet gościnią na ślubie byłego partnera i jego nowej miłości - Joanny Przetakiewicz.

Roch za niespełna miesiąc skończy 27 lat. Pomimo wejścia w dorosłość, ma niezwykle bliski kontakt z ojcem, a macocha jest dla niego jak druga matka. Z Kayah również utrzymuje bardzo dobre stosunki. Do kogo jest bardziej podobny?

Tak wygląda obecnie 26-letni Roch - syn Kayah i Rinke Instagram materiał zewnętrzny

Roch nie jest osobą medialną, rzadko pokazuje się ze znanymi rodzicami i unika rozgłosu. Mimo to niekiedy można zobaczyć go na zdjęciach publikowanych przez członków rodziny. Z mediów społecznościowych można również wywnioskować, że 26-latek zawodowo ściśle współpracuje z Rinke. Producent telewizyjny wyznał w jednym z wywiadów, że jest dumny z syna, bowiem jest osobą bardzo kreatywną i wrażliwą.

Zaskoczony Kuba Badach w "The Voice of Poland": Byłaś obłędnie mocna TVP