Połączyła ich wspólna pasja. Harry Styles otworzył się podczas wywiadu z Haruki Murakamim

Styles przyznaje, że to właśnie książka Murakamiego "Co mówię, gdy mówię o bieganiu" sprawiła, że uwierzył, że może przebiec maraton. W 2025 roku ukończył Tokio w 3:24:07, a kilka miesięcy później w Berlinie zakończył bieg poniżej trzech godzin (2:59:13). Murakami, który zaczął biegać w wieku porównywalnym do obecnego wieku Stylesa, ukończył już ponad 25 maratonów.

"To, co lubię w bieganiu, jest bardzo samotne, ale tylko w pewnym sensie. Jesteś sam, a jednocześnie z innymi biegaczami, w jakiejś nieokreślonej przestrzeni między nami" - tłumaczy Murakami. Dla Stylesa bieganie stało się czasem na refleksję nad muzyką, życiem i własnym miejscem w świecie show-biznesu.

Muzyka klubowa i poczucie wspólnoty

Nowy album Stylesa powstał m.in. w berlińskich klubach. Wokalista przyznaje, że inspiracją była dla niego anonimowość parkietu i wspólne zanurzenie się w rytm muzyki. "Chciałem odtworzyć uczucie z parkietu, zagubienia się w instrumentacji i muzykalności. Nie chciałem, żeby scena przypominała kazanie. Chciałem, żebyśmy byli w tej muzyce razem, jakbyśmy w niej uczestniczyli wspólnie" - mówi.

Podkreśla też związek między elektroniką a medytacyjnym aspektem biegania: "W biegu mam czas, żeby przemyśleć to, co tworzę, i inne sprawy w życiu. Muzyka ma podobny, hipnotyczny charakter."

Egzystencjalne wątpliwości w blasku sławy

Rozmowa z Murakamim pozwoliła Stylesowi mówić o trudach sławy. "Często w trasie czuję, że nie wiem, co naprawdę daję światu, co wnoszę. Nagrody i uwielbienie są tak głośne, że trudno czasem odróżnić, co jest moim wkładem, a co reakcją publiczności" - przyznaje.

Dla artysty problemem jest także utrata roli obserwatora. "Kiedy stajesz się znany, stajesz się obserwowanym. Trudno wówczas patrzeć na świat w normalny sposób" - tłumaczy. Z czasem zrozumiał jednak, że reakcje ludzi nie dotyczą tylko jego osoby. "To może być przerażające, ale też wyzwalające. Moim zadaniem jest po prostu pozostawać człowiekiem i nagrywać dalej. Moja rola polega na zadawaniu pytań, a nie dawaniu odpowiedzi. Bo pytania są ciekawsze niż odpowiedzi."

Między literaturą a muzyką

Harry Styles nie ogranicza swojej fascynacji Murakamim do biegania. W trasach koncertowych nosi ze sobą także "Kronikę ptaka nakręcacza" i "Norwegian Wood". "Cieszę się, że mogę korzystać z doświadczeń kogoś, kto balansuje między codziennością a twórczością w tak autentyczny sposób" - mówi wokalista. Pisarz stał się dla niego przewodnikiem w podejmowaniu wyzwań twórczych i życiowych, pokazując, że proste czynności, jak bieganie, mogą dawać głębszy sens i spokój nawet w najbardziej zabieganym świecie.

