Pochodzący z miasta Pawia w Lombardii Giampiero Anelli (to prawdziwe imię i nazwisko Drupiego) ma na koncie ponad 10 milionów sprzedanych płyt i status ikony włoskiej piosenki. Do jego największych przebojów należą m.in. "Sereno e", "Piccola e fragile" czy "Vado via".

Ogromną popularnością cieszy się też w Polsce - w naszym kraju chciano mu kiedyś przyznać doktorat honoris causa z literatury. Nie przyjął go, bo - jak wyjaśnił - uznał to wyróżnienie za przesadne.

Swego czasu nad Wisłą był popularniejszy od Eltona Johna, a w Pradze wystąpił na tym samym placu, na którym śpiewał jeszcze tylko zespół The Rolling Stones.

78-letni Drupi debiutuje w filmie. Zobacz zwiastun "Alcooltest"

W rejonie miejscowości Valbelluna w Dolomitach, na północy Włoch, nakręcona została fabuła pod tytułem "Alcooltest" w reżyserii Stefano Usardiego, w której artysta gra główną rolę. Kinową premierę filmu zapowiedziano na jesień tego roku. Gotowy jest już jego zwiastun i plakat.

W dramacie "Alcooltest" Drupi gra muzyka Sergio, mieszkającego w małej górskiej miejscowości. Zmaga się z nadużywaniem trunków, żyjąc wspomnieniami złotych lat swoich muzycznych sukcesów. Tam odnajduje go dawny agent, który proponuje mu powrót do świata show-biznesu, zachęcając do porzucenia nowych przyjaciół z wioski.

"To doświadczenie, które pozostanie w moim sercu" - powiedział Drupi o swoim filmowym debiucie. "Wiele razy odrzucałem propozycje zagrania w filmie, bo nie czułem się na siłach. Ale tym razem coś mnie do tego skłoniło. To niezapomniane doświadczenie" - dodał.

Drupi niedawno w wywiadzie dla PAP zdradził, że pracuje nad nowymi piosenkami i w 2026 roku chce wyruszyć w kolejną trasę koncertową. Podkreślił też, że z ogromnym sentymentem myśli zawsze o Polsce, gdzie przeżył najpiękniejsze chwile swojej muzycznej kariery.

