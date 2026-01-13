"Moi rodzice są Polakami, ale mój tata ma również niemieckie i rosyjskie korzenie... Oboje są jednak Polakami" - powiedziała Madison Beer w wywiadzie, którego udzieliła Piotrowi Grabarczykowi. Już w 2015 roku na Twitterze (obecnie X) wokalistka zdradziła, że jej dziadkowie są Polakami.

Po raz pierwszy w kraju swoich przodków wystąpiła 5 marca 2024 r. w warszawskim klubie Progresja. Teraz Amerykanka zapowiedziała szczegóły swojej trasy "The Locket Tour", w ramach której powróci do Polski.

Madison Beer wystąpi w Polsce. Kiedy rusza sprzedaż biletów?

Koncert organizowany przez Live Nation odbędzie się 11 maja w Tauron Arenie Kraków. W roli supportów pojawią się Isabel LaRosa oraz LuluSimon.

Album Preorder Presale rozpocznie się 19 stycznia o godz. 10.00. W kolejnych dniach wystartują Ticketmaster Presale (20 stycznia, godz. 10), Spotify Presale (20 stycznia, godz. 12) i sprzedaż ogólna (21 stycznia, godz. 10).

Dwukrotnie nominowana do Grammy wokalistka promować będzie swój trzeci album "Locket", który pojawi się 16 stycznia. Do tej pory poznaliśmy single "Make You Mine" (ponad 117 mln odsłon teledysku), "Yes Baby" i "Bittersweet".

Kim jest Madison Beer?

Wokalistka, modelka i gwiazda mediów społecznościowych (na Instagramie obserwuje ją ponad 40 milionów użytkowników) w 2012 r. zwróciła uwagę Justina Biebera, który podzielił się jej wykonaniem przeboju "At Last" Etty James na swoim profilu na Twitterze. Nagranie błyskawicznie zdobyło popularność w internecie i wkrótce zapewniło Madison kontrakt z wytwórnią płytową.

Madison Beer osiągnęła bezprecedensowy sukces jako niezależna artystka. Jej pierwsza EP-ka "As She Pleases", wydana w 2018 roku, zdołała zgromadzić ponad 700 milionów odtworzeń. W 2019 r. Madison podpisała nowy kontrakt z Epic Records.

Debiutancki album Madison Beer "Life Support" trafił do sprzedaży w lutym 2021 roku. Promowały go single: "Selfish", "Dear Society", "Good In Goodbye", "Baby", "Boyshit" oraz "Stained Glass".

We wrześniu 2023 roku ukazała się jej druga płyta "Silence Between Songs", na którą napisała i współ-wyprodukowała wszystkie piosenki. Wydawnictwo opisane jako "psychodeliczny dream pop zainspirowany rockiem" (Variety), na którym znajdują się "powalające szczerze ballady" (NPR), zawiera uwielbianą przez fanów piosenkę "Reckless", hymn lata "Home To Another One" oraz filmowe "Spinnin".

