The Veronicas to jeden z najpopularniejszych australijskich zespołów pop-rockowych. Został założony przez Lisę Marie Origliasso i jej identyczną bliźniaczkę Jessicę Louise Origliasso. Obie wokalistki urodziły się w Australii, lecz z pochodzenia są Włoszkami. W skład zespołu wchodzą także Sebastian "Chili" Gregory, grający na perkusji, Jungle George, będący gitarzystą, oraz basista Mike Sherman.

Bliźniaczki Origliasso zadebiutowały w 2005 r., choć na scenie obecne były od piątego roku życia. Od najmłodszych lat wykazywały się talentem muzycznym i chęcią życia w blasku reflektorów. Na 16. urodziny obie dostały gitary, w prezencie od rodziców. Od tamtej pory eksperymentowały ze stylami muzycznymi, aż wreszcie postanowiły nagrać pop-rockową płytę. W wieku 20 lat podpisały kontrakt na 2 miliony dolarów ze słynną wytwórnią Warner Records, dzięki czemu powstało "The Secret Life of...". Krążek zajął drugie miejsce na prestiżowej liście Australian Album Chart i prędko zyskał status czterokrotnej platyny, sprzedając się w ponad 280 tys. egzemplarzy.

W 2007 r. przyszedł czas na drugi album bliźniaczek - "Hook Me Up". Krążek nieco różnił się od poprzedniego stylem. Tym razem artystki postawiły na połączenie muzyki pop oraz elektroniki. Na płycie znalazł się singiel "Untouched", dzięki któremu zyskała ona status platynowej. Piosenka była promowana nie tylko w Australii, lecz także w Ameryce oraz Europie. W USA została ona legalnie ściągnięta ponad milion razy, co było rekordem - żadnemu innemu artyście z Australii ta sztuka wcześniej się nie udała. Jessica i Lisa zaczęły być rozpoznawalne na całym świecie, a ich kariera nabrała ogromnego rozpędu, ugruntowując ich pozycję na rynku muzyki popularnej.

Po pewnym czasie intensywnego działania w branży muzycznej, artystki zniknęły ze sceny. Ich przerwa trwała kilka lat, choć w 2012 r. została chwilowo zawieszona - bliźniaczki zaserwowały fanom singiel "Lolita" oraz kilka koncertów. Wreszcie, po podpisaniu kolejnego kontraktu płytowego - tym razem z Sony Music - The Veronicas rozpoczęły pracę nad trzecim albumem studyjnym. Premiera wydawnictwa miała miejsce w 2014 r. Na albumie znalazł się singiel "You Ruin Me", który zadebiutował na pierwszym miejscu australijskiej listy przebojów, a także trafił na listy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

W późniejszych latach The Veronicas co jakiś czas wydawały single, które uzyskiwały status platynowych w Australii. Na rynku pojawiły się ich dwa kolejne albumy - "Godzilla" oraz "Human". W 2022 r. Lisa i Jessica podpisały kontrakt z wytwórnią Big Noise, a dwa lata później oddały w ręce słuchaczy swój szósty album "Gothic Summer".

Wzloty i upadki w karierze The Veronicas

Przez dwie minione dekady The Veronicas odnosiły niebywałe sukcesy zarówno na autralijskiej scenie muzycznej, jak i na całym świecie. Ich albumy osiągały statusy płyt platynowych, na koncerty przychodziły tłumy oddanych fanów, jednak w karierze bliźniaczek nie brakowało także słabszych momentów. Zarówno Lisa, jak i Jessica, nie miały najlepszych doświadczeń z tabloidami. Bliźniaczki już w momencie debiutu były pewnymi siebie i szczerymi do bólu młodymi kobietami. Ich bezkompromisowe podejście do show-biznesu nie było mile widziane w pierwszej dekadzie XXI wieku. Media słynęły wówczas z wyjątkowego okrucieństwa wobec celebrytek.

Jessica, która jest osobą queer i od pierwszych lat swojej kariery mówi o tym otwarcie, była traktowana bez szacunku. Tabloidy ujawniły jej orientację, a nawet oskarżały ją o to, że całuje kobiety publicznie w celach marketingowych. Według prasy artystce zależało głównie na pieniądzach i starała się wywołać skandal, aby być na językach wszystkich.

W trakcie kariery bliźniaczek w mediach pojawiało się wiele plotek na ich temat. Był taki okres, w którym rzekomo Jessica i Lisa nie odzywały się do siebie przez ponad rok! Z kolei w 2019 r. były w centrum zainteresowania z powodu skandalu, jaki miał miejsce podczas lotu. Zostały bowiem wyrzucone z samolotu przez spór o bagaż podręczny.

Jednym ze słabszych momentów w karierze bliźniaczek był także czas po wydaniu dwóch pierwszych albumów. Artystki pragnęły prędko uzupełnić swoją dyskografię o trzeci krążek, jednak nie były w stanie tego zrobić. Niektóre przeszkody - niezależne od nich, a od wytwórni - wpłynęły na to, że fani zmuszeni byli poczekać aż cztery lata na choćby nowy singiel, a kolejne trzy na nową płytę. "Brak jakiejkolwiek możliwości udostępnienia nowej muzyki naszym fanom był dla nas druzgocący" - mówiła Jessica w rozmowie z The Guardian.

Bliźniaczki z The Veronicas podczas jednego z koncertów w 2024 r. Steve Jennings/Getty Images Getty Images

Co słychać u The Veronicas? Dziś ich kariera wygląda zupełnie inaczej

Szósty album The Veronicas, wydany na początku 2024 r., okazał się punktem zwrotnym w karierze bliźniaczek. Artystki wreszcie wzięły sprawy w swoje ręce, podpisując kontrakt płytowy z niezależnym amerykańskim wydawcą Big Noise. Wytwórnia założona została przez ich wieloletniego przyjaciela Johna Feldmana, dzięki czemu Jessica i Lisa są w stanie w pełni mu zaufać i czują się niezależnymi artystkami.

Bliźniaczki zaczęły kontrolować każdy etap wydawania albumu, czego nie miały możliwości robić przy żadnym innym swoim krążku. Kręcą nawet własne teledyski, a także organizują promocyjne sesje zdjęciowe. "To było dla nas kilka bardzo trudnych lat. Teraz czujemy się po prostu miło i dobrze jest dotrzeć do tego miejsca - jakbyśmy znów odczuwały radość" - podsumowała Jessica w jednym z wywiadów.

Po 20 latach na scenie The Veronicas wciąż koncertują. Wystąpią na trasie z legendarną Cyndi Lauper

The Veronicas w dalszym ciągu cieszą się niezwykłą popularnością, szczególnie wśród australijskiej widowni. Pomimo dwóch dekad spędzonych na scenie, wciąż jest im mało. Po wydaniu szóstego albumu "Gothic Summer" wyruszyły w trasę. Kwiecień i maj bieżącego roku spędziły więc na koncertowaniu w całych Stanach Zjednoczonych. Pojawiły się także na głośnym muzycznym wydarzeniu w UK - festiwalu Mighty Hoopla. Obecnie mają przed sobą koncert na jednym z australijskich festiwali - You & Me Festival. Bliźniaczki wystąpią 31 grudnia w Withers.

W 2025 r. na Jessicę i Lisę czeka kolejna koncertowa przygoda. Bliźniaczki wyruszą bowiem w trasę po Australii u boku legendarnej Cyndi Lauper. Będą supportem występów z serii "Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour".

