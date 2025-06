Pitbull przemówił do fanów po polsku. Niespodzianka przed koncertami w Krakowie

Sprzedaż biletów na koncert Pitbulla w Tauron Arenie ruszyła w lutym i od razu spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. Artysta, znany z takich hitów jak "Give Me Everything", "Rain Over Me" czy "Feel This Moment", przyciągnął tłumy. Bilety rozeszły się błyskawicznie, co zmusiło organizatorów do dodania drugiego terminu koncertu - dzień po pierwotnie zaplanowanym występie. Tym samym Pitbull zagra w Krakowie dwa razy - 23 i 24 czerwca.