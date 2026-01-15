"K-popowe łowczynie demonów" to animacja, o której w ubiegłym roku mówił cały świat. Premiera produkcji odbyła się 20 czerwca na platformie Netflix i zamieniła się w globalne wydarzenie popkulturowe. Film nie tylko pobił rekordy oglądalności, lecz także wylansował fikcyjne zespoły - HUNTR/X i Saja Boys. Piosenki dziewczyn z girlsbandu i ich rywali trafiły na listy przebojów w prawdziwym świecie i stały się hitami, o których nie da się zapomnieć.

Przebój z serialu Netflixa z kolejnym sukcesem! W rekordowym tempie osiągnął miliard odsłon na YouTubie

Jednym z utworów, które po premierze "K-popowych łowczyń demonów" stały się międzynarodowymi przebojami, jest "Golden". Za wykonanie piosenki odpowiadają wokalistki EJAE, Audrey Nuna i REI AMI, które w animacji wcieliły się w dziewczyny z HUNTR/X. Hit od wielu miesięcy utrzymuje się na szczytach list przebojów w przeróżnych zakątkach świata, a teraz pobił kolejny rekord - przekroczył próg miliarda odsłon w serwisie YouTube.

Piosenki nawet największych legend muzyki często potrzebują wielu lat, aby przekroczyć próg miliarda odsłon. "Golden" natomiast dokonało tego w rekordowym tempie kilku miesięcy. Co więcej - autorki piosenki mają kolejne powody do świętowania. Utwór zamknął 2025 r. jako lider zestawienia najlepszych kawałków według redakcji Billboard.

Piosenka "Golden" odniosła sukces na Złotych Globach

Dodatkowo "Golden" kilka dni temu zdobyło nagrodę w ramach gali rozdania Złotych Globów. Kompozycja triumfowała w kategorii Najlepsza Piosenka Oryginalna, a statuetkę odebrała EJAE. Współautorka i wykonawczyni przeboju w swojej przemowie podkreśliła, że serial Netflixa pozwolił jej spełnić marzenie. Od zawsze chciała być częścią dzieła, które "inspiruje ludzi do przezwyciężania trudności i akceptowania siebie".

Artystka była niezwykle wdzięczna za otrzymaną statuetkę i zaznaczyła, że dedykuje ją wszystkim tym, którzy kiedykolwiek spotkali się z brakiem akceptacji. "Odrzucenie może być początkiem czegoś nowego i nigdy nie jest za późno, by rozbłysnąć" - podsumowała EJAE.

