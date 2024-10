Muzyk tłumaczy, co skłoniło go do nagrania takiego utworu: "Jako dziecko uwielbiałem słuchać nagrań z festiwalu w San Remo. Było w nich coś lekkiego i pełnego nadziei z jednej strony, a coś smutnego z drugiej. I naprawdę chciałem napisać taką liryczną piosenkę, która brzmiałaby jakby z lat 80. Kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Sopotu i zobaczyłem sklepy z bursztynową biżuterią, układanka natychmiast ułożyła się w całość".