Obecnie prowadzone jest śledztwo dotyczące tragicznej śmierci Liama Payne’a. Na ten moment podejmowane są próby ustalenia okoliczności zdarzenia oraz źródła, które zapewniło muzykowi dostęp do nielegalnych substancji. Argentyńska prokuratura przekazała, że wykluczony został udział osób trzecich. Do zgonu byłego członka One Direction doprowadziły ciężkie urazy wewnętrzne i zewnętrzne spowodowane upadkiem z dużej wysokości.