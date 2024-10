Fani muszą zaczekać na pogrzeb Liama Payne'a. Rodzicom nie wydano jeszcze ciała

Rodzice Liama, Karen i Geoff Payne, polecieli do Buenos Aires, aby formalnie zidentyfikować ciało syna i zorganizować jego powrót do Wielkiej Brytanii. Ciało wokalisty ma pozostać w Argentynie przez około 15 dni, do czasu zakończenia badań toksykologicznych. Dopiero po ich zakończeniu możliwe będzie przetransportowanie zwłok Payne’a do jego rodzinnego kraju.