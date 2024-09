Shakira to światowej sławy piosenkarka i tancerka, która ma libańskie korzenie. Już od najmłodszych lat interesowała się muzyką, a debiutancki album wydała jeszcze w 1991 r. Wylansowała przeboje, takie jak "Waka Waka", "Hips Don’t Lie" czy "Whenever, Wherever". Pomimo wielu lat w branży w dalszym ciągu aktywnie koncertuje i tworzy nowe utwory.