Nowy rozdział w karierze Brzozowskiego po rozstaniu z TVP. Gwiazdor nie próżnuje

Po głośnym odejściu z Telewizji Polskiej Rafał Brzozowski zniknął z medialnego radaru. Popularny piosenkarz i prezenter, który przez lata był jedną z twarzy TVP, postanowił skupić się na nowych projektach. Jak się okazuje, nie były to jedynie domysły czy plotki - życie zawodowe Brzozowskiego nabrało tempa w zupełnie innym kierunku.

Brzozowski przez długi czas mógł liczyć na sympatię ówczesnych władz TVP, co owocowało kolejnymi angażami. Prowadził m.in. popularny teleturniej "Jaka to melodia" oraz "The Voice Senior". Regularnie pojawiał się też na dużych koncertach organizowanych przez stację - zarówno jako gospodarz, jak i wykonawca.