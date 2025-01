Nirvana po ponad dekadzie wróciła na scenę! Dave Grohl wystąpił z córką

Podczas przedsprzedaży biletów i dzięki wpłatom sponsorów, przed samym FireAid udało się zebrać ponad 60 milionów dolarów. Podczas samych koncertów publiczność i artyści również mogli dobrowolnie wpłacać pieniądze na poszkodowanych.

Wydarzenie podzielone zostało na dwie hale koncertowe. Jedne występy odbywały się w The Kia Forum, a drugie w Inuit Dome. Mimo tego, publiczność mogła oglądać występy artystów z obu miejsc, dzięki wielkim telebimom, na których emitowane były koncerty.

Wyjątkowi goście na koncertach gwiazd podczas FireAid

Charytatywny wieczór rozpoczął zespół Green Day, który zaprosił na scenę niespodziewanego gościa. Aktor Billy Crystal zapowiedział, czego widownia może spodziewać się po ponad 5-godzinnym wydarzeniu: "Usłyszycie wiele osób, które zostały dotknięte (pożarami), w tym mnie. To są te same ubrania, które miałem na sobie, gdy się ewakuowałem".

Aktor podziękował strażakom oraz służbom, które niosą pomoc ofiarom pożarów oraz opowiedział o swoim domu, w którym mieszkał przez ostatnie 46 lat.

Nie był to jednak jedyny gość pop punkowej grupy. Podczas utworu "Last Night On Earth" do Green Day dołączyła na scenie Billie Eilish, która wymieniała się z Billie'm Joe Armstrongiem wersami. Później muzyk dodał: "Los Angeles, wciąż żyjemy. To jest Kalifornia i jesteśmy w tym razem".

Na scenie obserwować mogliśmy również występ Katy Perry, która zaprezentowała swoje największe przeboje takiej jak "Roar" czy "Rise". Nie zabrakło również klasyka "California Gurls", podczas którego piosenkarka machała flagą stanu Kalifornii.

Swoje wsparcie okazała także P!nk, która postanowiła zagrać dla fanów kilka rockowych klasyków. Oprócz swoich największych hitów wokalistka zagrała przebój Janis Joplin "Me & Bobby McGee", a na pożegnanie zaśpiewała publiczności kultowe "Babe I'm Gonna Leave You" Led Zeppelin.

Niedługi występ Andersona .Paaka z kolei przepełniony był niepowtarzalną energią. Muzyk zagrał dwa utwory z albumu "Malibu" - "Put Me Thru" oraz "Come Down", zanim jednak do tego doszło, zaprosił na scenę legendę zachodniego wybrzeża. Przed oczami publiczności ukazał się sam Dr. Dre, który z Andersonem zagrał przeboje końcówki lat 90. "Still D.R.E." oraz "California Love".

Nirvana wróciła na scenę!

Wydarzenie przepełnione było niepowtarzalnymi koncertami. Największą uwagę zwrócił jednak występ Nirvany, a właściwie "Hervany". Cofnijmy się o 11 lat, w 2014 roku Nirvana została wprowadzona do Rock & Roll Hall of Fame. Z tej okazji żyjący członkowie zespołu: Dave Grohl, Krist Novoselic i Pat Smear wspólnie wystąpili na scenie prezentując grunge'owe klasyki. Z oczywistych powodów nie mógł do nich dołączyć Kurt Cobain, którego zastąpiły wokalistki St. Vincent, Joan Jett, Kim Gordon i Lorde. Formacja została nazwana Hervana, a ich występ jest uznawany za jeden z najlepszych w historii koncertów na Rock & Roll Hall of Fame.

Niezapowiedziany występ w Kia Forum rozpoczęła St. Vincent z punkowym "Breed". Wokalistka grała również na gitarze u boku Smear'a, a Grohl zasiadł za prekusją. Następnie na scenie pojawiła się Kim Gordon - wieloletnia przyjaciółka Cobaina, która zaprezentowała "School" pochodzące z debiutanckiego albumu Nirvany, "Bleach". Kawałek "Territorial Pissings" zaśpiewała z kolei Joan Jett

Na scenie zabrakło jednak Lorde, którą ku zdziwieniu publiczności zastąpiła Violet Grohl, 18-letnia córka perkusisty Nirvany i lidera Foo Fighters. Dziewczyna zaśpiewała przebój "All Apologies" pochodzący z płyty "In Utero".

Koncert okazał się wielkim zaskoczeniem nie tylko ze względu na okoliczności, w jakich został zorganizowany, ale również przez burzliwe życie prywatne Grohla. W zeszłym roku muzyk ogłosił, że został ojcem nieślubnego dziecka i stara się robić wszystko by być dla niego obecnym oraz odbudować zaufanie swojej żony i córek. Muzyk pojawił się na scenie pierwszy raz odkąd informacja obiegła media.

Warto dodać, że zespół Foo Fighters na ten moment odwołał wszystkie koncerty planowane na 2025 rok i zawiesił działalność.

Podczas FireAid w Inuit Dome wystąpili również Earth, Wind & Fire, Gracie Abrams, Jelly Roll, Lady Gaga, Lil Baby, Olivia Rodrigo, Peso Pluma, Rod Stewart, Stevie Wonder, Sting i Tate McRae.

Natomiast w Kia Forum zagrali: Alanis Morissette, Dave Matthews i John Mayer, Dawes, Graham Nash, John Fogerty, Joni Mitchell, No Doubt, Red Hot Chili Peppers, Stephen Stills, Stevie Nicks i The Black Crowes.