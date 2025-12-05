Niemal każdy cieszył się na wielki powrót Beaty Kozidrak. Jeden komunikat zmienił wszystko

Koncerty Bajm w ramach trasy "Wielki powrót" celebrować miały powrót Beaty Kozidrak na scenę po nagłej przerwie spowodowanej poważnymi problemami ze zdrowiem. Fani, którzy zakupili bilety na nadchodzące koncerty, poinformowani zostali drogą mailową o odwołaniu trasy i zwrocie środków za wejściówki.

Dlaczego koncerty Beaty Kozidrak zostały odwołane?

Beata Kozidrak na dziewięć miesięcy całkowicie zrezygnować musiała z aktywności na scenie ze względu na problemy zdrowotne. Jak się później okazało, powodem była choroba nowotworowa, o której piosenkarka opowiedziała w "Dzień Dobry TVN": "Bardzo źle się czułam, przejście z łóżka do toalety w domu było dla mnie wielkim problemem. Czułam, że to nie są żarty. Zrobiłam wszystkie badania, ale bałam się, jaka będzie diagnoza. Trafiłam do szpitala, diagnoza była dość szybka, była to choroba nowotworowa".

Pierwszy raz po przerwie pojawiła się na scenie w sierpniu 2025 roku, a na jesień zaplanowane zostały cztery koncerty z Bajmem, które odbyć miały się kolejno 5, 7, 14 i 21 grudnia. Wszystkie występy odwołano.

Początkowo informowano o anulowaniu tylko jednego koncertu we Wrocławiu planowanego na 14 grudnia. Teraz organizatorzy trasy przekazali komunikat, z którego wynika, że reszta trasy również się nie odbędzie.

"Z przykrością informujemy, że z przyczyn leżących po stronie Organizatora koncerty Zespołu Bajm w Radomiu, Poznaniu, Wrocławiu i Bydgoszczy nie odbędą się. Obsługa zwrotów biletów na ww. koncert zapewniona będzie bezpośrednio przez platformy, gdzie zakupiono bilety. Za wszelkie niedogodności przepraszamy" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu JG Events opublikowanym na Facebooku.

