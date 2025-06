Niebezpieczny incydent na koncercie Katy Perry. Mężczyzna niespodziewanie wtargnął na scenę

Katy Perry wystąpiła ostatnio w Australii, a podczas koncertu doszło do niecodziennej sytuacji. Na scenę wtargnął mężczyzna, który próbował zbliżyć się do artystki i z nią tańczyć. Prędko został przejęty przez ochronę, a gwiazda nawet nie przerwała swojego show. Po czasie okazało się, że był to twórca internetowy!