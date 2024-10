O Kubie Badachu w ostatnich tygodniach zrobiło się głośno za sprawą jego udziału w najnowszej edycji talent-show TVP "The Voice of Poland" . Wokalista Poluzjantów próbuje swoich sił w całkiem nowej roli, a jego trenerski debiut wzbudza wiele emocji wśród oglądających. Każdy odcinek z jego udziałem jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych stacji. Artysta wzbudza szczególne kontrowersje swoimi sprzeczkami z innym trenerem programu - Michałem Szpakiem . Muzycy już od pierwszego przesłuchania w ciemno zaczęli sobie dogryzać, a ich koleżeńskie przekomarzania stały się tematem, który nie schodzi z nagłówków.

Nowa praca Kuby Badacha przyniosła mu dużą rozpoznawalność. Wcześniej niewielu kojarzyło wokalistę z jego muzycznych dokonań i twórczości. Dla większości osób był on raczej połową pewnej znanej power couple. Artysta bowiem od lat związany jest z Aleksandrą Kwaśniewską , córką byłego prezydenta Polski.

Okazuje się, że nie tylko Kuba Badach i jego żona żyją w blasku fleszy. Jeszcze jeden członek ich rodziny prężnie działa w branży. Mowa tu o młodszym bracie wokalisty Poluzjantów - Macieju Badachu . Jest on filmowcem oraz fotografem . Co prawda niechętnie pojawia się na wydarzeniach branżowych i nie pozuje na czerwonych dywanach, jednak aktywnie działa w swoim zawodzie i skupia się na karierze z dala od medialnego zgiełku.

Brat Kuby Badacha współpracował z nim m.in. przy teledysku do piosenki "Wall of Kindness", który opublikowany został dwa lata temu. Filmowiec miał swój udział także w klipie do utworu "Całkiem nowa bajka", wykonywanym przez największe nazwiska młodego pokolenia polskiej muzyki (Kaśkę Sochacką, Mroza, Igo, Artura Rojka, Brodkę, Ralpha Kaminskiego, Bedoesa i Sokoła), stworzonym na potrzeby filmu "Akademia Pana Kleksa" z 2023 r.