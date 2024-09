Gwiazda wystąpiła w wielu programach telewizyjnych Polsatu, m.in. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" (2015) oraz "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" (2017). Prowadziła też show "The Four. Bitwa o sławę", a wiosną 2025 r. pojawi się jako jurorka nowej edycji wracającego na antenę Polsatu po latach "Must Be The Music" (uczestników oceniać będą także Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh). Na koncie ma także występy na najważniejszych festiwalach i współpracę z m.in. Krzysztofem Zalewskim, Darią Zawiałow, Igo, Vito Bambino i Królem.