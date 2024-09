25-letni Krzysztof Cugowski Jr. to syn byłego wokalisty Budki Suflera z jego drugiego małżeństwa z Joanną. Od dobrych kilku lat zaznacza swoją obecność na muzyczno-aktorskiej scenie. Najmłodszy z trójki synów Krzysztofa Cugowskiego (Chris ma przyrodnich braci - Piotra Cugowskiego i Wojtka Cugowskiego) zaliczył wokalny epizod na rodzinnej płycie "Cugowscy" (posłuchaj singla!), ale wydawało się, że junior zamierza skupić się na aktorstwie. Namawiał go do tego nawet sam ojciec, mówiąc że "wystarczy już trzech Cugowskich na scenie muzycznej".