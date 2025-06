Fani mogli doświadczyć pełnego profesjonalizmu wokalistki oraz dystansu do siebie. Agnieszka Chylińska ani na moment nie przerwała występu, a nawet - w ramach pozbycia się wody ze sceny - wplotła do niego specjalną choreografię. Zatańczyła z mopem do piosenki Backstreet Boys, co spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem fanów.