Tuż przed inauguracyjnym koncertem młody artysta podzielił się kulisami przygotowań. Na opublikowanych w mediach społecznościowych materiałach widać, że jego zespół - Cruz Beckham and The Breakers - zadbał o nietypowy detal techniczny.

Na systemach odsłuchowych (IEM) pojawiły się pseudonimy inspirowane legendarnym girlsbandem, którego członkinią była jego mama, Victoria Beckham. Wśród nich znalazły się m.in. "Smokey Spice", "Stoney Spice", "Coffee Spice" oraz "Hairy Spice".

To żartobliwy ukłon w stronę przeszłości, który szybko przyciągnął uwagę fanów.

Kulisy przed koncertem w Birmingham

Na zdjęciach udostępnionych w relacjach widać Cruza w skórzanej kurtce, pozującego z osobami w koszulkach z napisem "Crews Beckham". Na innym ujęciu artysta ma na sobie czapkę z nazwą swojego zespołu.

Krótki podpis "Do zobaczenia wkrótce, Birmingham" tylko podgrzał atmosferę przed pierwszym koncertem trasy.

W przygotowaniach towarzyszyła mu także partnerka, Jackie Apostel, która zaprezentowała fanom oficjalny merch - bluzę z listą wszystkich koncertów. Para jest razem od 2024 roku, kiedy po raz pierwszy zauważono ich wspólnie podczas festiwalu Glastonbury Festival.

"For Your Love" i rodzinne inspiracje

Niedawno Cruz zaprezentował teledysk do singla "For Your Love", w którym wyraźnie zaznacza swoje inspiracje. Klip nawiązuje stylistyką do twórczości The Stone Roses i jednocześnie pełen jest rodzinnych odniesień.

Pojawia się w nim wzmianka o jego bracie, Romeo Beckhamie, a zdjęcia realizowano m.in. w ulubionej restauracji z daniami typu pie and mash należącej do jego ojca, Davida. Epizod zaliczył także dziadek artysty, Tony Adams, który w nagraniu zapowiada zespół jako prowadzący "pierwszy telewizyjny występ".

Na początku klipu pojawia się również postać producenta muzycznego, który przez pomyłkę zwraca się do Cruza imieniem Romeo - to kolejny żartobliwy akcent nawiązujący do rodziny.

Początek muzycznej drogi

"For Your Love" to kolejny krok po debiutanckich singlach "Optics" i "Lick The Toad", które ukazały się w październiku ubiegłego roku i zapoczątkowały jego profesjonalną karierę.

Zespół The Breakers tworzą Dan Ewins, Telmo Seixas i Dario Scotti, a wspólny projekt coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na brytyjskiej scenie.

Wyprzedane koncerty i ambitna trasa

Debiutancki koncert w roli headlinera, zaplanowany na 27 marca w londyńskim The Courtyard Theatre London, wyprzedał się w zaledwie kilka minut.

Trasa rozpoczęła się 25 lutego w Birmingham i obejmuje kolejne miasta w Wielkiej Brytanii oraz Europie, w tym Cardiff, Bristol, Leeds, Glasgow, Manchester, Southampton i Brighton. Na liście znalazły się także przystanki w Paryżu, Amsterdamie i Berlinie. Finał zaplanowano ponownie w Londynie, gdzie artysta zagra trzy wieczory z rzędu.

