Jakiś czas temu w mediach niezwykle głośno zrobiło się o konflikcie w rodzinie Cyrusów. Relacje między rodzicami i dziećmi uległy pogorszeniu tuż po tym, jak Billy Ray rozstał się z Trish. Krótko po rozpadzie wieloletniego związku muzyk znalazł sobie nową ukochaną - młodszą o 27 lat influencerkę. W październiku 2023 r. para powiedziała sobie sakramentalne "tak", co jeszcze bardziej rozwścieczyło byłą partnerkę oraz dzieci Billy'ego Ray'a. Ku zdziwieniu wszystkich małżeństwo zakończyło się jednak już w następnym roku.

Media aż huczały o konflikcie w rodzinie Cyrusów

Tuż po tym, jak Billy Ray odszedł od rodziny, dzieci przestały utrzymywać z nim kontakty. Niektóre z nich publicznie wypowiadały się na temat poczynań ojca, jawnie go krytykując. Trace Cyrus w szczególności nie szczędził mu ostrych słów.

"Wszyscy trzymamy się wspomnień o człowieku, którego kiedyś znaliśmy i mamy nadzieję, że przyjdzie dzień, w którym powróci. Nie jesteś zdrowy, tato, i wszyscy to zauważają" - pisał swego czasu Trace na Instagramie.

Miley Cyrus przez długi czas unikała publicznego zabierania głosu w temacie konfliktu rodzinnego. Jej relacje z ojcem pozostawały tajemnicą, choć wiadomo było, że gwieździe pop przebaczenie nie przyjdzie z łatwością. Po pewnym czasie milczenia postawa artystki zmieniła się. Miley niedawno otwarcie przyznała, że jej stosunki z Billym Rayem uległy znaczącej poprawie.

Miley Cyrus sprezentowała ojcu piosenkę. Do niedawna byli pokłóceni

Dowodem na polepszające się relacje rodzinne Cyrusów jest niedawny wpis w mediach społecznościowych Billy'ego Raya. Muzyk opublikował na swoim Instagramie post, w którym podziękował Miley za wyjątkowy prezent. Okazuje się, że piosenkarka napisała piosenkę ze specjalną dedykacją dla ojca. Utwór nosi tytuł "Secrets", a przy jego tworzeniu uczestniczyli muzycy z zespołu Fleetwood Mac - ulubionej grupy 64-latka.

"Na urodziny Miley dała mi w prezencie muzykę i napisała dla mnie piosenkę zatytułowaną 'Secrets'. Poprosiła moich ulubionych muzyków z Fleetwood Mac, żeby w niej zagrali! Kocham cię, Miley" - napisał poruszony Billy Ray.

Pod postem muzyka błyskawicznie pojawiły się setki komentarzy. Tekst piosenki Miley i sam urodzinowy gest wyraźnie wzruszył nie tylko ojca piosenkarki, lecz także fanów. Słuchacze wyrazili uznanie dla autorki kompozycji i tłumnie złożyli Billy'emu życzenia urodzinowe.

