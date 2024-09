Firma Tempo Music, zajmująca się kwestiami praw autorskich, uważa, że wielki hit piosenkarki jest kopią popularnego dziesięć lat temu utworu "When I Was Your Man" Bruno Marsa. Pozew został złożony w miniony poniedziałek, a w jego treści możemy przeczytać, iż istnieje wiele muzycznych podobieństw (w tekście i w linii melodycznej) między piosenkami oraz są one wynikiem "celowego kopiowania". Firma Tempo Music twierdzi w oskarżeniu, że "Na podstawie użytych kombinacji muzycznych i ilości podobieństw między dwoma utworami, nie da się zaprzeczyć, że 'Flowers' nie istniałoby bez 'When I Was Your Man'".