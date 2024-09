Był wielką gwiazdą polskiej sceny muzycznej. Jego muzyka łączyła pokolenia - do "Parostatku" czy "Chciałem być" bawili się zarówno młodzi, jak i starzy. Jego przeboje królowały w rozgłośniach radiowych od lat 70., aż do pierwszych dekad XXI wieku. Mowa o Krzysztofie Krawczyku , który miał niekwestionowany wpływ na rozwój muzyki rozrywkowej.

Legendarny wokalista zmarł 5 kwietnia 2021 r. Wielu fanów opłakiwało jego odejście, a niektórzy po dziś dzień nie mogą pogodzić się z tym, że już nigdy nie usłyszą jego głosu na żywo. Trzy lata po śmierci Krzysztofa Krawczyka jego piosenki wciąż królują na wielu playlistach i notowaniach. Doprowadziło to do afery, która wywiązała się przez niefortunną reklamę na platformie Spotify .

Spotify już jakiś czas temu wprowadziło nową funkcję - informuje słuchaczy o nadchodzących koncertach ich ulubionych artystów. W większości przypadków jest to spore udogodnienie - szczególnie dla tych, którzy lubią być na bieżąco z występami. Tym razem jednak system rekomendacji popełnił błąd, który pozostawił niesmak na użytkownikach. Spotify wysłało powiadomienie do fanów zmarłego Krzysztofa Krawczyka o tym, że rusza on w trasę koncertową.