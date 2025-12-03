Miley Cyrus potwierdza zaręczyny z Maxxem Morando. "Potrafiliśmy zatrzymać to dla siebie"

Choć Miley Cyrus od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych artystek na świecie, o relacji z 27-letnim Maxxem Morando mówiła dotąd bardzo oszczędnie. W rozmowie z magazynem People, już po potwierdzeniu zaręczyn, zdradziła, że największym zaskoczeniem w całym procesie okazała się możliwość zachowania intymności:

"To, co mogę powiedzieć, to fakt, że nasza prywatność - to, że potrafiliśmy zatrzymać to dla siebie - jest czymś, co mnie naprawdę zadziwiło. Mogłam mieć większy wpływ na to, co pokazuję światu" .

Artystka dodała, że z wiekiem jej potrzeba zachowania równowagi między sceną a życiem osobistym tylko rośnie.

"Myślę, że to kwestia bycia starszą i bardziej ostrożną w tym, co chcę ujawniać".

Cyrus nawiązała również do tematyki filmu "Avatar: Fire and Ash", którego ścieżka dźwiękowa zawiera jej premierowy utwór. Jak zauważyła, projekt skupia się na rodzinie, więziach i "idei bycia silniejszymi razem", co idealnie współgra z etapem, na którym obecnie się znajduje.

Pierścionek, który wywołał lawinę komentarzy

Pojawienie się pary na światowej premierze filmu w Los Angeles sprawiło, że plotki o zaręczynach szybko przestały być jedynie spekulacjami. Cyrus mająca na dłoni połyskujący diament w grubej złotej oprawie nie pozostawiała wątpliwości.

Przedstawicielka projektantki biżuterii Jacquie Aiche, Francesca Simons, potwierdziła w People, że to właśnie Aiche wykonała pierścionek:

"To indywidualnie zaprojektowana biżuteria, z poduszkowym szlifem i masywną, 14-karatową żółtą obrączką" - zdradzła magazynowi.

Eksperci oceniają, że wartość pierścionka może sięgać nawet 450 tysięcy dolarów. Projektantka znana jest z tworzenia biżuterii dla takich gwiazd jak Beyoncé czy Kate Hudson, a jej styl łączący luksus z estetyką boho w ostatnich latach stał się wyjątkowo popularny w Hollywood.

Od randki w ciemno do wspólnego życia

Historia znajomości Cyrus i Morando zaczęła się niepozornie - od randki w ciemno zaaranżowanej przez znajomych. Piosenkarka wróciła do tego momentu podczas rozmowy z British Vogue:

"Zostaliśmy umówieni na randkę w ciemno. Dla mnie była naprawdę w ciemno, dla niego nie do końca. Pomyślałam wtedy: 'Najgorsze, co może się wydarzyć, to to, że po prostu wyjdę'" - zdradziła.

Para została po raz pierwszy zauważona razem pod koniec 2021 roku, backstage'u noworocznego programu Cyrus. Kilka miesięcy później media obiegły zdjęcia ze wspólnego spaceru w West Hollywood, na których nie ukrywali już uczuć.

W międzyczasie ich relacja stopniowo wchodziła na kolejne etapy. Według źródeł People, w 2024 roku para zaczęła mieszkać razem. Osoba z otoczenia gwiazdy miała powiedzieć:

"Miley bardzo się zmieniła przez ostatnie lata - jest spokojniejsza i bardziej harmonijna. Wszyscy uwielbiają Maxxa. To dobry, skromny facet, który nie szuka rozgłosu, a to działa na nią świetnie" .

Wspólne spojrzenie na życie mimo różnic

Różnica wieku nie była dla nich przeszkodą - wręcz przeciwnie. W wywiadzie dla Harper's Bazaar piosenkarka opowiadała, że inne pokolenie, z którego pochodzi Morando, czasem prowadzi do zabawnych sytuacji:

"On dorastał z laptopem, ja miałam w domu jeden komputer stacjonarny dla wszystkich. Szczerze mówiąc, wychowywał naszego psa dzięki radom z Reddita. Mówię mu: 'Na pewno powinniśmy to robić?' A on: 'Na Reddicie piszą bla, bla, bla'" - mowiła z uśmechem.

Cyrus nie ukrywała też, że jej obecny partner wniósł do jej życia taką jakość, której długo poszukiwała:

"Skończyło się na tym, że jestem z kimś, kto bardzo wiele dla mnie znaczy, traktuje mnie z szacunkiem i dba o mnie" - zdradziła "The Cut".

W rozmowie z tym samym magazynem dodała z rozbrajającą szczerością:

"Mój facet jest piekielnie przystojny… ale przede wszystkim mnie szanuje" .

Połączenie w życiu i w muzyce

Para nie tylko dzieli życie prywatne, lecz także zawodowe. Morando współtworzył kilka utworów na albumie "Endless Summer Vacation", w tym "Handstand" i "Violet Chemistry". Producent i muzyk współpracował także przy nadchodzącym krążku Cyrus "Something Beautiful", współtworząc tytułowy numer.

Choć Miley Cyrus ma za sobą burzliwą historię związkową - w tym małżeństwo z Liamem Hemsworthem zakończone w 2020 roku - dziś zdaje się być w miejscu pełnym spokoju. Jak sama podkreśla, dojście do tej harmonii zajęło jej lata, ale efekt jest wart trudu.

Patricia Kazadi o zakulisowej atmosferze w "Must Be The Music". Co obserwuje na backstage'u? INTERIA.PL