Miley Cyrus na Tribeca Festival: Fani domagają się zwrotu pieniędzy. "Myśleliśmy, że to koncert"

30 maja odbyła się premiera filmu "Something Beautiful", towarzyszącego nowemu albumowi Miley Cyrus o tym samym tytule. Wydarzenie, zorganizowane w ramach prestiżowego festiwalu Tribeca w Nowym Jorku, było reklamowane jako ekskluzywny pokaz z udziałem gwiazdy. Bilety kosztowały nawet 800 dolarów, a w cenie przewidziano udział w panelu dyskusyjnym z Miley.

"Myśleliśmy, że to koncert. Zapłaciliśmy 800 dolarów! Czy ty naprawdę nie zamierzasz śpiewać?"

W odpowiedzi Cyrus zaśpiewała a cappella fragment utworu "The Climb", jednak to nie wystarczyło, by uspokoić niezadowolonych uczestników.