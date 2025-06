W wyniku kontrowersji Disney zakazał młodej artystce wykonywania kojarzonych z nimi utworów. "Było to dla mnie smutne, ponieważ te utwory są częścią mnie - to mój głos, moja twarz - a jednak nie miałam prawa ich zaśpiewać" - mówiła wokalistka w rozmowie z The Ringer.

W wywiadzie z The Ringer Miley Cyrus przyznała, że jest szansa na powrót do repertuaru z serialu "Hannah Montana". "Od momentu przyznania mi tytułu Legendy Disneya, otrzymałam pozwolenie na wykonywanie tych piosenek w przyszłości, co uważam za bardzo fajne" - zdradziła. Dodała również jednak, że powrót do tych piosenek zależy od jej przyszłym planów artystycznych.