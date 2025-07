"'Wybiła 11' to jedna z najbardziej spójnych i dojrzałych płyt Ich Troje. To album, który nie stara się nikomu przypodobać - ale za to oferuje coś ważniejszego: szczerość, różnorodność i pełen wachlarz emocji. To z jednej strony powrót do korzeni, z drugiej - krok naprzód. To nie tylko płyta. To list. A czasem - spowiedź. To płyta, która nie chce być ładna. Ona chce być prawdziwa. I właśnie dlatego - wygrywa" - czytamy w opisie albumu.