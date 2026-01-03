Mery Spolsky zmieniła się nie do poznania. Artystka przeszła metamorfozę

Na Instagramie Mery Spolsky pojawiła się fotografia, na której wokalistka pozuje w dopasowanym stroju sportowym. Uwagę zwracają nie tylko smuklejsza sylwetka, ale także wyraźnie zarysowane mięśnie brzucha. Artystka nie kryje satysfakcji z efektów i wprost pisze o dumie z samej siebie: "W zeszłym roku postanowiłam sobie, że zrobię formę życia na 2025!!! (…) W KOŃCU JESTEM Z SIEBIE DUMNA!!! Dlatego chwalę się i motywuję Was, aby się nie poddawać. Kiedyś się uda, cokolwiek sobie wymarzycie!"

Jak dodała w dalszej części wpisu, wcześniejsze próby nie zawsze kończyły się sukcesem.

"Co roku miałam takie założenie, ale coś nie wychodziło… #KLASYK".

Od problemów z samoakceptacją do pewności siebie

Dzisiejsza postawa artystki kontrastuje z tym, o czym mówiła publicznie w przeszłości. W swojej książce oraz na łamach programu "You Can Dance - Po prostu tańcz" Mery Spolsky przyznała, że przez lata zmagała się z brakiem samoakceptacji, a pierwsze trudności pojawiły się już w okresie szkolnym. Artystka od dawna podkreśla, że chce promować ciałopozytywność i zachęcać do pracy nad sobą na własnych zasadach.

Fani gratulują wytrwałości

Pod opublikowanym zdjęciem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. Fani zwracają uwagę na konsekwencję i determinację artystki.

"Wyglądasz świetnie", "Forma życia", "Inspiracja", "Mega szacun za wytrwałość" - to jedne z wielu komentarzy, które pojawiły się pod postem gwiazdy.

W ostatnich miesiącach w sieci pojawiały się również spekulacje dotyczące przyczyn utraty wagi wokalistki. Spolsky odnosiła się do nich z dystansem i humorem, zaznaczając, że kluczowe były regularność i motywacja.

Zmiany prywatne i intensywny rok zawodowy

Metamorfoza zbiegła się z wyjątkowo aktywnym okresem w karierze Mery Spolsky. W 2025 roku artystka dołączyła do jury 10. edycji programu "You Can Dance - Po prostu tańcz", oceniając występy uczestników wspólnie z Ryfą Ri, Michałem Danilczukiem i Bartoszem Porczykiem.

W tym samym roku ukazał się jej czwarty album studyjny "KOCHAM POLSKĘ". Płyta zawiera 11 utworów i pokazuje Polskę z różnych perspektyw, łącząc ironię z bardziej refleksyjnym spojrzeniem.

