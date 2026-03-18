Maryla Rodowicz wskazała swojego faworyta. "Skradł moje serce"
Maryla Rodowicz nie zwalnia tempa i wciąż szuka nowych artystycznych dróg. Tym razem legenda polskiej sceny zwróciła uwagę na jednego z młodszych wykonawców. Jak przyznała bez ogródek, jego talent dostrzegła na długo przed tym, zanim na dobre zadomowił się w branży.
Choć od debiutu artystki minęło już ponad pół wieku, Maryla Rodowicz nie zamyka się w przeszłości. W ostatnim czasie coraz wyraźniej skręca w stronę współpracy z młodszym pokoleniem, zapraszając do wspólnych nagrań i koncertów popularnych dziś wykonawców.
Na liście artystów, z którymi stworzyła nowe wersje swoich utworów, znaleźli się m.in. Roksana Węgiel, Lanberry, Ralph Kaminski, bryska oraz Krzysztof Zalewski. To właśnie dzięki takim projektom jej repertuar zyskuje nowe życie i trafia do kolejnych odbiorców.
Koncert, który połączył pokolenia
Jednym z najważniejszych przedsięwzięć ostatnich miesięcy był występ w ramach MTV Unplugged. Koncert odbył się we wrześniu 2025 roku i przyniósł akustyczne aranżacje największych przebojów wokalistki.
Zapis wydarzenia ukazał się 8 grudnia 2025 roku, a 27 marca 2026 roku na rynku ma pojawić się album "MTV Unplugged Maryli Rodowicz". Wśród wykonywanych utworów nie zabrakło "Niech żyje bal" z tekstem Agnieszki Osieckiej - jednego z najbardziej rozpoznawalnych utworów w jej dorobku.
"Od razu wiedziałam"
Szczególne miejsce w tym projekcie zajął Igor Herbut, lider zespołu LemON. To właśnie jego Rodowicz postanowiła wyróżnić jako pierwszego, publikując w mediach społecznościowych wpis i nagranie poświęcone współpracującym z nią artystom.
"Miałam to szczęście, że nad projektem MTV Unplugged mogłam pracować z najzdolniejszymi artystami w Polsce. I chciałabym wam o nich trochę powiedzieć. Na pierwszy ogień idzie Igor Herbut" - napisała.
W nagraniu poszła o krok dalej i wróciła do momentu, gdy po raz pierwszy usłyszała jego głos.
"Igor Herbut to już skradł moje serce dawno, jak tylko się pojawił w show-bizie. Jak nagrał pierwszy utwór, to wiedziałam, że to jest chłopak, który ma po prostu nieprawdopodobny wokal. Ale nie tylko wokal. On ma duszę. Ma taką duszę, która porusza. I ten wokal, plus jego wnętrze i dusza, to daje taki efekt..." - przyznała.
Herbut pojawił się u boku Rodowicz podczas koncertu "MTV Unplugged", gdzie wspólnie z Błażejem Królem i Misią Furtak wykonali nową wersję "Niech żyje bal".