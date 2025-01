Ponad 3 mln odsłon ma ich pierwszy wspólny utwór "Dama" . Kolejny piosenki to "Forever ADHD" (blisko 1 mln), "Kłopoty" (1,7 mln), "Slavic Girlz" (1,7 mln) i "Czekoladki i kokardki" (216 tys. w ciągu miesiąca).

Teraz dziewczyny (porównywane przez niektórych do Słowianek od Donatana ) prezentują piosenkę "Dzika bomba" . To cover i remix przeboju "Dalibomba" z repertuaru Sandu Ciorby , rumuńskiego wykonawcy muzyki manele.

"Gratulacje!!!!! Ta piosenka zyskuje miano najbardziej cringe piosenki wszech czasów", "Chcę żeby Sandu Ciorba to obejrzał", "Potrzebuję tego na następnym sylwestrze", "Uwielbiam to oglądać oglądam już 3000 razy sztos i to się nazywa podróż w czasie" - czytamy wśród setek komentarzy.