Marian Lichtman w zaskakującej wersji rockowego klasyka. "Trochę szaleństwa i sporo radochy"

W latach 60., Marian Lichtman wraz z Krzysztofem Krawczykiem, Sławomirem Kowalewskim, Jerzym Krzemińskim i Bogdanem Borkowskim stworzył zespół Trubadurzy, z którym występuje do dziś. Jest kompozytorem, perkusistą i wokalistą.

W dyskografii Trubadurów znajduje się wiele albumów, m.in. "Krajobrazy" (1968 r.), "Kochana" (1970 r.), "Będziesz ty..." (1973 r.) czy "Znowu razem" (1976 r.). Do największych przebojów zespołu należą "Przyjedź mamo na przysięgę", "Znamy się tylko z widzenia", "Cóż wiemy o miłości", czy "Dziewczyna i pejzaż".

Lichtman jest znany jako jeden z czołowych przedstawicieli stylu scat - charakteryzuje się on dźwiękonaśladowczym śpiewaniem. W 2018 roku szerokim echem odbił się jego występ w radiowej Czwórce, gdzie scatował do sampli Molesty czy Żabsona. Furorę w sieci robi wykorzystywany w jego nagraniach zwrot "jepepepej".

Marian Lichtman w zaskakującej wersji rockowego klasyka

Nowy projekt Now You Got A Problem postanowił połączył siły właśnie z Marianem Lichtmanem. Razem zaprezentowali autorską wersję rockowego klasyka "Where Is My Mind?" z repertuaru Pixies.

"Numer, który od dekad rozwala głośniki i głowy wszystkim fanom alternatywy i punkowego grania. A skoro już się bawimy w szaleństwo, to do wspólnego grania zaprosiliśmy legendę polskiego big beatu, człowieka, który głosem potrafi przenieść w czasie - Mariana Lichtmana, współzałożyciela legendarnej grupy Trubadurzy" - mówi grający na basie wokalista Tomasz Bulenda, na co dzień pracujący jako reżyser teledysków dla czołówki polskiej sceny muzycznej (m.in. Feel, Wet Fingers, Łzy, Weekend, Boys, Video, Patty, Nowator, Szymon Wydra & Carpe Diem).

"A wszystko zaczęło się od jednego telefonu od Mariana: 'Tomek, dlaczego my jeszcze nic razem nie nagraliśmy?'. No to... już nagraliśmy! Efekt? Trochę punku, trochę big beatu, trochę szaleństwa i sporo radochy" - podkreśla Tomasz Bulenda.

W skład Now You Got A Problem wchodzą jeszcze Patryk Tulibacki (wokal, gitary) i Marcin Szafarz (perkusja). Wszystkie instrumenty oraz główny wokal w "Where Is My Mind?" nagrał Łukasz Dąbek na setkę w podziemnej sali prób. Wokal Mariana Lichtmana został dograny później, w łódzkim studiu u Tomka Czaplińskiego. Całość zmiksował i zmasterował Jarek Toifl (pracował m.in. z takimi wykonawcami, jak SBB, Big Cyc, Piersi, Czarno Czarni).

